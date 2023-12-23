وئائقي يكشف مخاوف الملكة إليزابيث الثانية من الموت في اسكتلندا



وقالت الأميرة في الفيلم الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية، ويتناول السنة التي تُوّج خلالها الملك تشارلز الثالث: "أعتقد أنها كانت تشعر أن الأمور ستتسم بصعوبة أكبر في حال توفيت في بالمورال".



وأضافت: "حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتخذ قرار في شأنها".

ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في 26 ديسمبر الجاري، نقلا عن الحرة.



وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولّت العرش البريطاني على مدار 70 عاماً، وهو رقم قياسي في الملكية البريطانية، في الثامن من سبتمبر 2022، في قلعة بالمورال الاسكتلندية.



وخلال المرحلة الأخيرة من حياتها، أقامت الملكة داخل قلعة وندسور قرب لندن، لكنها اعتادت قضاء أواخر الصيف في بالمورال، حيث اعتادت ركوب الخيل وكانت العائلة تمارس الصيد، في حين كانت تمضي عيد الميلاد في ساندرينغهام شرقي إنكلترا.



وبعد عرض نعش الملكة للعامة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، نُقل إلى لندن في طائرة عسكرية. ثم عُرض في وستمنستر هال حتى الجنازة التي أقيمت في 19 سبتمبر.



وفي الفيلم الوثائقي، تستذكر الأميرة آن الشعور الغريب بـ"الارتياح" الذي أحسّت به عندما أُزيل التاج من النعش، و"انتقلت هذه المسؤولية" إلى الملك الجديد تشارلز الثالث.

اقرأ أيضا:

بعد 40 عاما.. كشف تفاصيل مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث