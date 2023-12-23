وئائقي يكشف مخاوف الملكة إليزابيث الثانية من الموت في اسكتلندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت الأميرة آن، ابنة ملكة المملكة المتحدة الراحلة،
إليزابيث الثانية، في فيلم وثائقي، أن والدتها كانت تشعر خلال المرحلة
الأخيرة من حياتها، بالقلق من احتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا،
بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها.
وقالت الأميرة في الفيلم الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية، ويتناول
السنة التي تُوّج خلالها الملك تشارلز الثالث: "أعتقد أنها كانت تشعر أن
الأمور ستتسم بصعوبة أكبر في حال توفيت في بالمورال".
وأضافت: "حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتخذ قرار في شأنها".
ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في 26 ديسمبر الجاري، نقلا عن الحرة.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولّت العرش البريطاني
على مدار 70 عاماً، وهو رقم قياسي في الملكية البريطانية، في الثامن من
سبتمبر 2022، في قلعة بالمورال الاسكتلندية.
وخلال المرحلة الأخيرة من حياتها، أقامت الملكة داخل قلعة وندسور قرب
لندن، لكنها اعتادت قضاء أواخر الصيف في بالمورال، حيث اعتادت ركوب الخيل
وكانت العائلة تمارس الصيد، في حين كانت تمضي عيد الميلاد في ساندرينغهام
شرقي إنكلترا.
وبعد عرض نعش الملكة للعامة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، نُقل
إلى لندن في طائرة عسكرية. ثم عُرض في وستمنستر هال حتى الجنازة التي أقيمت
في 19 سبتمبر.
وفي الفيلم الوثائقي، تستذكر الأميرة آن الشعور الغريب
بـ"الارتياح" الذي أحسّت به عندما أُزيل التاج من النعش، و"انتقلت هذه
المسؤولية" إلى الملك الجديد تشارلز الثالث.
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