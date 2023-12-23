الصفدي يزور قطر لتكثيف جهود وقف الحرب
التاريخ
12/23/2023 4:19:26 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم السبت زيارة عملٍ إلى الدوحة، يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وتأتي الزيارة في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة.
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