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إرادة ملكية بالموافقة على النظام المعدل لنظام التقاعد لنقابة المهندسين

12/23/2023 4:19:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين رقم (84) لعام 2023 وبهذه المناسبة قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، إن النظام المعدل يهدف إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي اجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارًا، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق. وأشار إلى أن النظام المعدل شملت فترة سماح للمهندسين حديثي الخريجين عدم الزامية سداد الاشتراكات الخمس السنوات الأولى من التخرج، حتى لو كانوا يعملوا فهم غير ملزمين بسداد الاشتراكات التقاعدية.

واضاف نقيب المهندسين الأردنيين ان النظام المعدل سمح للمهندسين الراغبين في ضم السنوات السابقة دون سداد الرسوم الإضافية المترتبة على الاشتراكات التقاعدية عن السنوات السابقة والحصول على الاعفاء وفقا للنظام، وهذا يعطي الفرصة للمهندسين الذين لم يكونوا مشتركين في الصندوق في السابق لضم تلك الفترات دون الحاجة لدفع رسوم إضافية وأشار نقيب المهندسين الأردنيين ان النظام المعدل سمح بتأجيل دفع الاشتراكات التقاعدية في حالات معينة ومنها التعطل / المرض، حيث يمكن تقديم طلب تعطل لمدة تصل الي ستة شهور دون ترتب رسوم إضافية. ودون ان تدخل في فترة احتساب الراتب التقاعدي. وكذلك استحداث شريحة 350 دينار بهدف السماح للمهندسين الشباب الاشتراك عليها بعد مرور عشر سنوات من التخرج بدلا من الاشتراك على شريحة 500 دينار أردني مما يخفض قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 25% والاعفاء من الرسوم الإضافية بنسبة 100% لمن دون ثلاثين عاماً وبنسبة 80% لمن دون 35 عاماً وبنسبة 50% لمن دون 50 عاماً شريطة الدفع دفعة واحدة ، وتخفيض عدد الشهور المسددة من 180 اشتراك الي 60 اشتراك فقط في حالات العجز والوفاة وتقسيط الاشتراكات التقاعدية المتأخرة للفترة ما قبل تاريخ 2023/12/31 لمدة 7 سنوات دون رسوم إضافية واقساط ميسرة جدا.

‏وبين الزعبي، أن النظام المعدل يشمل إلزاميَّة الاشتراك في الصندوق لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور، و(43) عاماً للإناث وأضاف أن النظام المعدل يهدف إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة، واستحداث شرائح تقاعديَّة متوازنة اكتواريَّاً، وإلزاميَّة تسديد العائدات التقاعديَّة للمهندسين الممارسين للمهنة، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالعمر ،ويتضمن النظام المعدل أيضاً إجراءات لتخفيض العبء المالي على الصُّندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم واكد الزعبي انه قد بدء العمل بالنظام المعدل لصندوق التقاعد منذ صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/12/2023 حيث بدأت نقابة المهندسين بتطبيق كافة بنود النظام المعدل وحث نقيب المهندسين الأردنيين الزميلات والزملاء على ضرورة التوجه لتسديد التزاماتهم لصندوق التقاعد ما يسهم في الحفاظ على ديمومة الصندوق ، ويساعده في الايفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين وعائلاتهم

وختم نقيب المهندسين الأردنيين إن النظام المعدل لصندوق التقاعد يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها وخاصة بدعم فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال.

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