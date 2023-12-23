الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 620 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم السبت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 52 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
إلى ذلك، أعلن المكتب عن استشهاد أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع زوجته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بسبب العدوان الذي تشنه طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بالإضافة إلى 70 فردًا من عائلته الممتدة.
وقالت الأمم المتحدة إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد حوالي 136 من موظفي الأونروا وموظفين اثنين؛ أحدهما من منظمة الصحة العالمية، والآخر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المناطق المجاورة لمستشفيات الأمل والمستشفيات الأوروبية في خانيونس جنوبي غزة خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى المرافق الطبية العاملة.-(بترا)
MENAFN23122023000072011014ID1107650904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.