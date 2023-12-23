جيش الاحتلال: عملية تكتيكية تنتهي بمقتل منفذها الجندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي في صفوفه وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 منذ 7
أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 140.
وبحسب بيان
الجيش فإن الجندي القتيل هو الرقيب عميت هود زيف 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 71
تشكيل هبارك (188)، قتل جراء إصابته بإطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية استهدف
منطقة شتولا خلال تنفيذه عملية تكتيكية هناك.
وأشار البيان
إلى أن حصيلة المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 1952
جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوفه منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 784
جريحا.-(روسيا اليوم)
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