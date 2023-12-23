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جيش الاحتلال: عملية تكتيكية تنتهي بمقتل منفذها الجندي

12/23/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي في صفوفه وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 140.

وبحسب بيان الجيش فإن الجندي القتيل هو الرقيب عميت هود زيف 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل هبارك (188)، قتل جراء إصابته بإطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية استهدف منطقة شتولا خلال تنفيذه عملية تكتيكية هناك.

وأشار البيان إلى أن حصيلة المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 1952 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوفه منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 784 جريحا.-(روسيا اليوم)

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