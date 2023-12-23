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بايدن يقول“قلبه يعتصره الألم” بسبب تقارير عن مقتل أسير أميركي في غزة

12/23/2023 4:19:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إن“قلبه يعتصره الألم” بعد أنباء عن أن أمريكيا يدعى غادي حجاي قُتل على يد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان يعتقد أن حماس أخذت حجاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أمريكي، وزوجته ضمن الأسرى أثناء هجومهم. وذكرت مجموعة تمثل عائلات الأسرى في وقت سابق الجمعة أن حجاي مات أثناء احتجازه كرهينة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض“انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأمريكي غادي حجاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة”.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جوديث واينستين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.
ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لحجاي.
وأضاف في بيانه“اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما”.
وهاجمت حماس تجمعات سكنية وبلدات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومهرجان موسيقي في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية أسفر الهجوم عن مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة إلى غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين إذ يفترض أنهم دفنوا أسفل الأنقاض.
واستنادا إلى مصادر معلومات سابقة، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية موت بعض الأسرى غيابيا. ولا تؤكد حماس بشكل عام هذه الأقاويل، لكنها حذرت من أن“الوقت ينفد” بالنسبة للأسرى مع دخول الحرب مع إسرائيل أسبوعها الثاني عشر.
ووفقا لإحصاء رسمي ما زال 129 محتجزين في غزة بعد إعادة الباقين خلال هدنة في نوفمبر/ تشرين الثاني أو استعادتهم في هجوم عسكري. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن 22 من المحتجزين في غزة لاقوا حتفهم.
وذكرى منتدى أسر الأسرى والمفقودين أن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية.-(رويترز)

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