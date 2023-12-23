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20 شهيدا في مخيم النصيرات ودير البلح

12/23/2023 4:19:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، أغلبهم من الأطفال والنساء، اليوم السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ودير البلح.


وقالت مصادر فلسطينية إن 18 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء، استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخران في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب دير البلح وسط قطاع غزة.


وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(بترا)

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