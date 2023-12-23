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مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في جباليا

12/23/2023 4:19:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

وأضافت القسام أنها استخدمت في الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"تي بي جي" المضادة للأفراد والتحصينات.

وأكدت كتائب القسام أنها أوقعت "عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة جباليا البلد والاشتباكات مستمرة".

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