مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في جباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب
القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن "مجاهدينا
يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي
قطاع غزة".
وأضافت القسام
أنها استخدمت في الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة
للدروع و"تي بي جي" المضادة للأفراد والتحصينات.
وأكدت كتائب
القسام أنها أوقعت "عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة
جباليا البلد والاشتباكات مستمرة".
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