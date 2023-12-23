السعودية: 96% يؤيدون قطع الاتصالات مع إسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد واشطن لسياسة الشرق الأوسط في السعودية، 91% من المشاركين يتفقون مع مقولة أنه“على الرغم من الدمار والخسائر في الأرواح، إلا أن هذه الحرب في غزة هي انتصار للفلسطينيين والعرب والمسلمين”.أما بالنسبة لدور العالم العربي الأوسع، فإن الجميع تقريبا (96%) يوافقون على الاقتراح القائل بأنه“يجب على الدول العربية أن تقطع فورا جميع الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وأي اتصالات أخرى مع إسرائيل، احتجاجا على عملها العسكري في غزة”.





وفي حين أن“حماس” كحركة مقاومة لا تزال لا تحظى بشعبية بين غالبية السعوديين، مماثلا للدعم الشعبي الواسع النطاق في دول مثل لبنان والأردن ومصر.



ويرى 16% فقط من السعوديين أن“حماس يجب أن تتوقف عن الدعوة إلى تدمير إسرائيل، وقبول حل الدولتين الدائم للصراع على أساس حدود 1967”.



كما أن معظمهم لا يعتقد أن هجوم حماس في 7 أكتوبر، استهدف مدنيين إسرائيليين، فقد أجابت الغالبية العظمى من السعوديين (95%) بأن حماس لم تقتل مدنيين فعليا عندما سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن قتل“حماس” للمدنيين كان مخالفا للإسلام. -وكالات

