لهذا السبب.. معظم الأدوية طعمها سيئ، فكيف يمكن تجاوزه؟



من الجدير بالذكر أن العديد من الأدوية تتسم بطعم مُر أو غير مستساغ، مما يجعل تجاوز هذا العائق أمراً أحياناً صعباً. يشير الأطباء والخبراء إلى أن هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتسهيل عملية تناول الدواء، بدءاً من استخدام تقنيات تقديم الأدوية بشكل مختلف إلى استشارة الأخصائيين للعثور على بدائل أقل في الطعم والرائحة.



تأتي هذه التحديات في سياق أهمية تناول الجرعات بانتظام وفي الجرعات الصحيحة لضمان فاعلية العلاج. تقوم الشركات المصنّعة للأدوية بالعمل المستمر على تطوير أساليب جديدة لجعل الدواء أقل تأثيراً في الفم، ولكن التحسينات لا تزال تتطلب الكثير من البحث والابتكار.



لماذا مذاق الدواء دائماً سيئ؟

وفقاً للجمعية الكيميائية الأمريكية، يُظهر أن معظم المواد الكيميائية المتواجدة في الأدوية لها جذور نباتية، مما يمنحها طابعاً طبيعياً. يتم تصنيع الأدوية بطريقة تهدف إلى تقليل استخدام المواد الإضافية إلى أدنى حد ممكن، حيث يُفضل تجنب التداخل مع تأثير المكونات النشطة.



في هذا السياق، تأتي إضافة النكهات اللذيذة في سُلم الأولويات بأهمية محدودة ويُعتبر تداولها قد يؤدي إلى مشاكل أكبر مما تحل.





يُعتبر طعم الدواء، الذي يمكن أن يظهر بشكل مُر، عائقاً تم تطويره تطويراً تطورياً ضد تناول المواد السامة. تأتي هذه الآفة في ظل حقيقة أن الأدوية، في كميات كبيرة، يمكن أن تكون ضارة، مما يفسر لماذا يعتبر الكثيرون طعم الدواء طريداً.



ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذا لا ينطبق على جميع الأدوية، حيث يُظهر أن الإيبوبروفين، المعروف أيضاً باسم أدفيل، يمكن أن يكون ذا طعم حلو، نظراً لتغليفه بطبقة من السكر للتقليل من التأثير المحتمل على المعدة وتعزيز تحمله.

عوامل تؤثر على طعم الدواء



تتأثر طعم الأدوية بعدة عوامل، وفهم هذه العناصر يوفر رؤية حول سبب تذوق العديد من الأدوية بشكل غير مستساغ. وفيما يلي تفصيل لهذه العوامل:



المكونات الفعالة: تحتوي معظم الأدوية على مكونات فعالة قد تكون لها نكهة مرة أو غير مستساغة بشكل طبيعي. هذه المكونات ضرورية لتحقيق التأثيرات العلاجية للدواء، ولكن يمكن أن يكون من الصعب إخفاء طعمها.



الخصائص الكيميائية: يمكن أن تسهم الطبيعة الكيميائية لبعض الأدوية في الطعم غير المستساغ. والمرارة، على سبيل المثال، هي نكهة شائعة ترتبط بالعديد من الأدوية.



المواد الحافظة والمثبتة: تتم إضافة مواد حافظة ومثبتة لتمديد فترة صلاحية الأدوية، والتي قد تؤثر على الطعم. يمكن أن تضيف هذه الإضافات مرارة أو طعماً غير مستساغ بعد تناول الدواء.



اضافة ملونات الطعام: قد تتم إضافة الملونات على بعض الأدوية لتسهيل ابتلاعها أو لمنع انحلالها بسرعة. ومع ذلك، قد لا يخفي هذا الطلاء الطعم تماماً، خاصة إذا تم إطلاق الدواء في الفم.



أدوية الأطفال: تأتي الأدوية المخصصة للأطفال في شكل سائل وغالباً ما تكون معطرة لتجعلها أكثر ملاءمة للأطفال. ومع ذلك، يمكن أن يكون تحقيق طعم جيد عالمياً تحدياً.



الامتثال لتعليمات الاستخدام: يعتبر الطعم غير المستساغ أيضاً استراتيجية لردع الاستخدام الخاطئ للأدوية، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد. يعمل الطعم كوسيلة رادعة، تعزز الاستخدام الصحيح والتخزين الآمن.





كيف تجعل طعم الدواء أفضل؟

تتسبب تجربة تناول الحبوب في آلام الرأس للأطباء والمرضى على حد سواء، حيث يفيد أكثر من 90٪ من أطباء الأطفال بأن الطعم الكريه للأدوية يشكل عقبة كبيرة أمام اكتمال العلاج. تتسم هذه المشكلة بأهمية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يظهرون حساسية شديدة تجاه المذاق المر حتى في مرحلة المراهقة.



تُعرف الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، التي تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، بأنها تتمتع بمذاق مرير، مما يشكل عقبة كبيرة أمام الالتزام بها، خاصةً بين الأطفال الصغار. للتغلب على هذه الصعوبة، قام بعض منتجي الأدوية بتقديم بدائل للأدوية، مثل دولوتيجرافير، التي تأتي بنكهة الفراولة وتُذوب في الماء.



يتطلع بعض العلماء إلى حلول أكثر شمولاً لمشكلة الحبوب ذات الطعم السيئ. يقوم علماء من كلية الصيدلة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس باستخدام بيانات من "اللسان الكهربائي" لتطوير نظام ذكاء اصطناعي يمكنه التنبؤ بمرارة الأدوية. يهدفون في النهاية إلى جعل الأدوية أكثر قبولاً، مما يضمن التزام المرضى بخطة العلاج دون مشاكل تتعلق بتناول الحبوب.



نصائح لتسهيل بلع الدواء

إذا كنت تعاني من صعوبة في تناول الدواء بسبب مذاقه، هناك بعض الحيل السهلة التي قد تساعدك في هذا السياق.



أولاً، يمكنك وضع الحبة على الجزء الخلفي من لسانك وابتلاعها بسرعة، مع تناول كوب من الماء.



ثانياً، حاول أن تمسك بأنفك فقط؛ إذ إن حاسة الشم لديك تلعب دوراً مهماً في تجربة مذاق الدواء، حيث تتحكم في حوالي 80٪ مما تشعر به.



وأخيراً، يمكنك تحسين تجربة تناول الدواء عن طريق تغطية الحبة بشيء حلو مثل العسل أو شراب القيقب. وكما قالت ماري بوبينز: "ملعقة من السكر تساعد الدواء على الانزلاق بسهولة". -وكالات

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