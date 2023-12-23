خطة الحسم لسموتريتش مرة اخرى

MENAFN - Alghad Newspaper) بقلم: المهندس سعيد المصري*

اعود لمتابعة ما يجري حاليا في الضفة الغربية من اقتحامات للمخيمات والمدن والغزو البري لقطاع غزة وعلاقة هذه العمليات العسكرية في تقويض تنفيذ حل الدولتين من جهة وخلق واقع يتلخص في تكثيف الطرق الالتفافية حول التجمعات السكانية في الضفة الغربية لربط مستوطناتهم وعزل المدن الفلسطينية الرئيسية عن بعضها وهو ما اطلقنا عليه بالكانتونات، مما يمهد لابتلاع الضفة الغربية وضمها لاحقا.

اما منحى الغزو البري لقطاع غزة فيهدف إلى عزل القطاع كاملا من كافة جهاته الاربعة بما فيها ما يطلق عليه ممر فيلادلفيا الذي يربط القطاع بمصر من جهة صحراء سيناء وبالتالي يكون قطاع غزة خاضعا لاحتلال امنّي يتيح للقوات الإسرائيلية الدخول الدائم بدوريات عسكرية إلى كافة مناطق القطاع لضمان أمن مستوطنات الغلاف بشكل دائم من خلال مناطق عازلة غير مأهولة داخل المناطق الحدودية للقطاع مع اسرائيل لتتيح اقامة ثكنات عسكرية في هذه المناطق المعزولة وهذا يعني ايضا قضما لمساحة القطاع يبلغ حوالي ٣٠٪؜ من اجمالي المساحة الأصلية وحصراكثر من مليوني غزي في المساحة المتبقية. اضافة إلى ذلك يخطط اليمين المتطرف في إسرائيل في اغلاق كافة المعابر بما فيها معبر رفح الذي سيكون كخط هدنة بين إسرائيل ومصر يخضع للقوات الاسرائيلية في حين ان باقي الحدود المشتركة بين اسرائيل وقطاع غزة لتكون كافة الحدود المشتركة خطوطا لوقف اطلاق النار لاتاحة فرصة اختراق الحدود لمتطلبات امنية . وبالمقابل فتح ممر بحري وحيد سيربط ميناء غزة بقبرص يخضع لحراسة أمنية اسرائيلية بريطانية لضمان تدفق السلع والأدوية وكافة الاحتياجات الأساسية والأخرى للقطاع ومنع دخول اية مواد تتيح تصنيع المواد المتفجرة او الأسلحة ، وبالتالي يتم عزل القطاع بشكل كامل عن اسرائيل وعن الضفة الغربية.

ان ما ذكر آنفا هو عمل ممنهج يتم تنفيذه من قبل حكومة المتطرفين الصهاينة والذي يجسد فصلا كاملا للتواجد الديمغرافي الفلسطيني مما يتيح اقامة سلطات للشؤون البلدية لكل كانتون وهو بطبيعة الحال يمثل مدنا معزولة عن بعضها وعزل قطاع غزة ليكون التعامل اليومي من خلال ممر بحري يربط ميناء غزة بجزيرة قبرص من خلال اقامة مركزا لوجستيا ضخما في احد الموانئ القبرصية والذي سيخضع للمراقبة الامنية الكاملة من قبل اسرائيل وبريطانيا لتزويد قطاع غزة باحتياجاته الكاملة وبالتالي ربط العلاقات التجارية بين العالم وقطاع غزة بهذا المركز اللوجستي في جزيرة قبرص .

وبالبحث في خطة الحسم لسموترستش التي تم نشرها في العام ٢٠١٧ والتي تنسجم تماما معما يجري على الارض الان ، بالرغم انه يتعارض مع رغبات الادارة الأمريكية في طرح حل الدولتين والذي تم تأخير البحث في جوانبه عمدا من قبل الأدارات الأمريكية المتعاقبة لأكثر من اربعة وعشرون عاما لاتاحة الفرصة لإسرائيل لفرض الأمر الواقع الذي يخدم الاهداف الاستراتيجية الاسرائيلية والمتجسدة في تطبيق خطة مترابطة كاملة تقوض اتفاقات أوسلو وغيرها من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة وتنهي اي آمال وتطلعات للشعب الفلسطيني .



وبالعودة إلى خطة سموتريتش فأنها تتعامل مع التجمعات السكانية ( العربية) في يهودا والسامرة وكذلك قطاع غزة بمعزل عن اراضي إسرائيل التي تشمل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر ، وليسهل تفسير ما تهدف اليه هذه الخطة فعلينا ان نفصل في اذهاننا السكان (العرب) عن الارض! وهذا يعني ان الخطة تفترض ان المرحلة الاولى تشمل فصل مناطق تواجد السكان (العرب )عن بعضها جغرافيا وفعليا وهو ما يجري حاليا ، ومن ثم فبعد انتهاء معالجة موضوع قطاع غزة بالكيفية المذكورة آنفا ، ستكون عمليات فصل السكان (العرب ) في الضفة قد اكتملت!

حيث ستبدأ المرحلة الثانية في اعادة بناء قطاع غزة بأموال خليجية واحداث نقلة اقتصادية نوعية للتجمعات السكانية ( العربية) في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اتاحة الفرصة لاجراء انتخابات بلدية في كل تجمع ( عربي) يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة على شكل حكم ذاتي بلدي .



والواضح ان الخطة تهدف إلى ربط اقتصادات التجمعات ( العربية) في كل من الضفة والقطاع بالاقتصاد الإسرائيلي مباشرة دون وجود أية علاقات مباشرة مع اي من الدول العربية او العالم إلا من خلال إسرائيل ، ويشمل ذلك المركز اللوجستي في قبرص الذي ستحدد اسرائيل من خلال قبضتها الامنية في قبرص من هو المستفيد التجاري منه .



اما عن المرحلة الثالثة من خطة سموتريتش فهو ما اسميته ( التهجير الناعم ومجتمعات الشيخوخة) والذي سيتم من خلال تحسين الواقع الاقتصادي والتعليمي في مناطق تواجد السكان ( العرب) والعمل على تمكين الشباب ( العرب) من الخروج من الضفة والقطاع بهدف التحصيل العلمي وكذلك تأمين الأعمال لهم في الخارج بقصد عدم العودة لموطنهم مما سيحول تلك التجمعات السكانية إلى شرائح من مجتمعات كبار السن والشيوخ والذي سيفضي إلى تناقص في اعداد السكان ( العرب) عبر عقود مما سيخدم هدف الخطة من افراغ الارض من كافة السكان العرب وتحقيق يهودية الدولة.



اما عن سبب تكرار ذكري لكلمة (العرب) بين قوسين حيثما ذكر بند السكان فلهذا اسبابا أيدولوجية للصهيونية الدينية والتي تشترط على السكان التخلي عن قوميتهم الفلسطينية لبقائهم على ارض إسرائيل (من البحر إلى النهر )، وفي هذا الصدد تمتلك اسرائيل كافة الأدوات والأساليب لفرض التخلي عن الطموحات الوطنية والقومية الفلسطينية كما حصل مع فلسطينيي الداخل امام الإغراءات المتعددة من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى وعود بالجنسية الاسرائيليه وما تشمله من مميزات وفضائل علما ان الروح الوطنية والقومية لفلسطينيي الداخل عادت لهم بفعل الانتفاضات والمواجهات والمقاومة الفلسطينية .



يبقى ان اشير ان احتمالات نجاح خطة سموتريتش ( وهي محكمة جدا) ستعتمد بالضرورة على :



١) نجاح اسرائيلي في السيطرة على الجانب الامني لقطاع غزة بما فيها تحييد مقاتلي المقاومة ومحاصرة مصادر التسليح بما فيها مصادر الذخيرة ، واخيراً نجاحهم في تصفية القيادات الفلسطينية العسكرية او خروجهم من القطاع.

٢) نجاح الولايات المتحدة في استيعاب المجتمع الدولي وإقناعهم باستحالة تنفيذ حل الدولتين وتشكيل طبقة قياديين فلسطينيين يرتضون بالأمر الواقع تستخدمهم إسرائيل والولايات المتحدة للترويج لسياسة الأمر الواقع.

٣) اعتماد السلطات الصهيونية سياسة التهدئة المرحلية فيما يتعلق بحرية دخول المصلين للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ولكنيسة المهد وكنيسة القيامة وحرية الوصول لهذه المقامات من قبل مؤمني العالم العربي والعالم.

٤) استئناف عملية التطبيع مع العالم العربي والاسلامي من واقع نجاح السلطات الإسرائيلية في تحقيق الهدوء المستدام في كافة مناطق الضفة الغربية والقطاع ونجاحهم في اطفاء جذوة المقاومة في كافة ( التجمعات السكانية الفلسطينية).

٥) ان نجاح الخطة مرحليا سيشجع كافة الحكومات الاسرائيلية اللاحقة على تبني الخطة وتطويرها بغض النظر عن كونها حكومات يمينية أو يسارية.



واختم بالقول انه وبالرغم من قناعتي بوجود الكثير من المعيقات الأخرى الجيوسياسية التي قد تفشل او تعطل هذه الخطة إلا انه من الانسب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة وضع السيناريوهات الصهيونية على طاولات البحث للمفكرين في عالمنا العربي وفي العالم اجمع كونه هو احد السبل التي تجنبنا شرور هذا المحتل الشرس الذي تحدى أعين العالم اجمع ومضى ( يفرم الطفل والشيب والشباب من ابناء فلسطين ويهدم مظاهر الحضارة ) دون ان يرمش له جفن وهو ما يؤشر إلى ان الهجمة هذه المرة قطعت الشك باليقين ان كلمتي اسرائيل وفلسطين تشكلان تناقضا تاما ستلغي احدهما الآخر.

وهناك رسائل هامة لكل المتضررين من وجود هذا الكيان . وأخص بالذكر طموحاتهم باسرائيل الكبرى التي يجاهرون بحدودها من النيل إلى الفرات .

والله من وراء القصد وان غدا لناظره قريب.

* وزير سابق