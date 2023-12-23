مقتل 4 جنود إسرائيليين وتفجير عين نفق بآخرين وتدمير 5 دبابات

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أن أحد مقاتليها قتل 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وقالت كتائب القسام، في بيانات، إنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة بجحر الديك وسط قطاع غزة، معلنة أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب القسام "تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ".



وأفادت كتائب القسام، بأن مقاتليها "يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".



وأضافت القسام أنها استخدمت في الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"تي بي جي" المضادة للأفراد والتحصينات.



وأكدت كتائب القسام أنها أوقعت "عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة جباليا البلد والاشتباكات مستمرة".