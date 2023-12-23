مقتل 4 جنود إسرائيليين وتفجير عين نفق بآخرين وتدمير 5 دبابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب
القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أن أحد
مقاتليها قتل 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي
قطاع غزة.
وقالت كتائب
القسام، في بيانات، إنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة بجحر الديك وسط قطاع غزة، معلنة
أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
كما أعلنت كتائب
القسام "تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام
صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما
مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات
للمكان تم تفجير الصواريخ".
وأفادت كتائب
القسام، بأن مقاتليها "يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة
بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".
وأضافت القسام
أنها استخدمت في الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة
للدروع و"تي بي جي" المضادة للأفراد والتحصينات.
وأكدت كتائب
القسام أنها أوقعت "عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة
جباليا البلد والاشتباكات مستمرة".
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