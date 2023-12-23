لوزن أقل وصحة أفضل.. اتبع هذه العادات



وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست " الأميركية، عن 7 خطوات مهمة في هذا الصدد وفقا لموقع الحرة:





التركيز على الأطعمة الصديقة لـ"الميكروب"



من المهم إضافة الشوفان والفاصوليا والعدس والأرز البني والكينوا، والحبوب الأخرى، والمكسرات والفواكه والخضروات، إلى وجباتك.



الاعتماد على نظام غذائي غني بالألياف، لا يوفر تغذية للشخص فحسب، بل أيضًا للميكروبات المعوية التي أظهرت أبحاث كثيرة أنها تعمل بشكل فعال على تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها.



تقليل الأطعمة المعلّبة



تغيّر عملية المعالجة الصناعية للطعام بنيته. ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء، أن ذلك يمكن أن يؤثر على مقدار ما تأكله وعلى وزنك، ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة.



وفي هذا الصدد، يجب البحث عن الأطعمة التي إضافات أقل، مثل الخضروات المجمدة، مقارنة بالأخرى التي تحتوي على إضافات ومواد كيميائية لا معلومات واضحة عنها.



وكشفت دراسة أنه حينما يتبع الأشخاص نظاما غذائيا معتمدا على الأغذية فائقة المعالج ، فإنهم يكتسبون حوالي 500 سعرا حراريا إضافيا في اليوم، مقارنة بما يحدث حينما يتبعون نظاما غذائيا لا يعتمد على الأطعمة المعالجة.



ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء، أن الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة "مصممة للتغلب على آلية الشبع لدى الإنسان، مما يتسبب في الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن".



كربوهيدرات صحية



يمكن بدلا من التخلي عن الكربوهيدرا بشكل كامل، أن يكون التركيز على تناول النوع عالي الجودة منها، وتكون البداية بالمزيد من الخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس.



كما يمكن إضافة الدهون والبروتينات الصحية إلى الوجبات، مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والدواجن والألبان والمأكولات البحرية.



ويشير التقرير أيضًا إلى استبدال الكربوهيدرات البيضاء وفائقة المعالجة، مثل المعجنات والخبز والمعكرونة، بالحبوب الكاملة وخبز القمح الكامل والبازلاء والعدس والبقوليات والكينوا والفواكه والخضروات.



هذه الكربوهيدرات عالية الجودة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان والسكري (النوع الثاني)، وتقليل احتمالية الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية، وتساعد على التخلص من الوزن دون الاستمرار في حساب السعرات الحرارية.



أطعمة "من يعيشون طويلا"



هناك أماكن في العالم يطلق عليها "المناطق الزرقاء"، حيث يتمتع فيها الناس بمتوسط عمر أطول مقارنة ببقية العالم، وفيها تحظى بعض الأطعم بانتشار.



يميل الناس في جميع "المناطق الزرقاء" إلى تناول مجموعة متنوعة من فول الصويا، وأطعمة نباتية أخرى غنية بالألياف.



ويعتبر فول الصويا عنصرا مهما من النظام الغذائي في أوكيناوا باليابان، ومثله الفول في جزيرة سردينيا الإيطالية، وهناك الفاصوليا السوداء في شبه جزيرة نيكويان في كوستاريكا.



حجم الوجبات



جسم الإنسان مهيأ لهضم الطعام وبدء عملية تحويل الغذاء إلى طاقة (التمثيل الغذائي) في وقت مبكر من اليوم، ومع تقدم الوقت خلال اليوم، تصبح تلك العملية أقل كفاءة.



أظهرت دراسات، بحسب واشنطن بوست، أن الوجبة في التاسعة صباحا يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة عن التي يتم تناولها في التاسعة مساء، فيما يتعلق بتحويل الطعام إلى طاقة.



وللحصول على صحة مثالية، يفضّل استهلاك معظم السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم، ويجب التركيز على وجبة إفطار كبيرة، وغذاء متوسط، وعشاء أقل.



التوابل والمكسرات



ميكروبات الأمعاء التي تعمل على تقليل السعرات الحرارية، تحب التنوع، وتناول مجموعة متنوعة من النباتات الغنية بالألياف والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مفيد لصحة الأمعاء.



من الأفضل تحديد هدف يتمثل في تناول نحو 30 نوعا من الأطعمة النباتية المختلفة أسبوعيا، وهو أمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها، حيث يتناول الإنسان الكثير من تلك الأطعمة بالفعل.



أضف المزيد من التوابل والأعشاب ومجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات لوجباتك، وذلك بجانب تناول الزبادي والمخلل والمكسرات والفاصوليا والحبوب.



الخبز أخيرا



يجب تناول الخضروات أولا خلال الوجبات، حيث يتسبب ترتيب تناول الطعام في التحكم في نسبة السكر في الدم، بجانب منح الشخص شعورا بالشبع لفترة أطول.



وكشفت دراسات حديثة أن بدء وجبات الطعام بالبروتين أو الدهون أو الخضروات الغنية بالألياف، يتسبب في إبطاء عملية الهضم.

ويجب تناول الخبز أو رقائق البطاطس في نهاية الوجبة.