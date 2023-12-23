هآرتس: الإسرائيليون يحتاجون إلى أكاذيب هاغاري ليعتقدوا أنّهم ينتصرون



فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية، بتصرّف:

لقد تمّ إطلاق عملية دعاية سياسية موجهة إلى الإسرائيليين منذ حملة "حارس الأسوار" (الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2021)، تهدف إلى إقناعنا بأنّ "الجيش" عظيم، وأن لا مثيل لسلاح الجو الإسرائيلي في العالم بأسره، وأنّ حماس تلقّت ضربةً خطرةً، ضربةً مميتة. هذه الكلمة التي يؤثِرها الإسرائيليون. وإليكم جملة أخرى يحبونها: "لقد استعدنا قدرتنا على الردع".



كما اجتمع الساسة وجنرالات الاحتياط والصحافيون، معاً، في حملة دعاية سياسية كاذبة انفجرت في وجوهنا صبيحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكن علينا ألا نلوم سوى أنفسنا. نحن الإسرائيليون، نحب من يكذب علينا. إنّ خلاصة عمل الناطق بلسان "الجيش" الإسرائيلي تتمثّل في التقاط كمية مناسبة من الهراء، ثم تغليفها ورشّها بالعطور، ثم بيعها لنا كما لو كانت طعاماً شهياً. في نهاية المطاف، لا أحد بيننا يريد أن يسمع أنّ لدينا "جيشاً" متواضعاً، لديه معلومات استخباراتية فاشلة، وأنّ جماعةً (حماس) قادرة على تركيعه على ركبتيه.



الكذب في "إسرائيل" هو مهنة. سلعة عليها طلب شديد هنا. صناعة العظمة والفخر "القوميين" تتباهى بكل ما يقوم به "الجيش" الإسرائيلي.



في أثناء شبابي، جلست مع مراسل عسكري أكبر مني بعشرات السنين. حدّثني الرجل عن اللحظة التي قرر فيها أن يصبح صحافياً، عندما كان يقضي حاجته في إحدى الحفر (من شدة الخوف) في أثناء حرب 1973، بعد ساعة من قراءته صحيفةً تصف مدى نجاحنا في ضربهم. حينها، قرر أن يصبح صحافياً، وأن يقول "الحقيقة" للجماهير.



بات لزاماً على "إسرائيل" الإقلاع عن إدمان كثير من الأشياء، وأهم ما عليها الإقلاع عنه، هو الكذب على نفسها. نحن نغدق المديح على حملات الـ"هسبارا"، و"إيصال الرسائل"، و"نشر مقاطع الفيديو"، من دون أن ننتبه إلى أنّ الجمهور المستهدف الأساسي من هذا كله هو نحن، لا الشعوب في الخارج. نحن نعيش منذ 15 عاماً في ظلّ رئيس حكومة يرى الكذب أهمّ الفنون التي يتقنها، ونشر الهراء هو خبرته الأكبر، وإطلاق التفاهات مصدر رزقه. يشعر ذلك الرجل (نتنياهو) بأنّ عليه دائماً أن يُظهر أنّه و"الجيش" الإسرائيلي عظيمان، محقان، قويان ومذهلان، يوجّهان إلى العدو ضرباتٍ قاتلةً، استثنائية، منتصرة وثابتة. وفي الوقت ذاته، يضمن حصوله على الدعم من "الجيش" ومن صحافيي البلاط.



وها قد عدنا، عبر الدعاية الكاذبة السياسية إلى الشماتة والهذيان والتهديدات الجوفاء. عدنا إلى إطلاق الوعود بأنّنا سندمّر بيروت ونقصف لبنان، وبأنّنا على مرمى حجر من تحطيم حماس، وبأنّنا سنقوم عما قريب باسترجاع الأسرى في غزة نتيجة الضغط العسكري، وبأنّ حضورنا العسكري على الأرض هو ما سيصنع الفرق. "نحن ننتصر"، كان الشعار المكتوب على خلفية برنامج "استوديو الجمعة" الإخباري قبل بضعة أسابيع، مع خطاب متحمس من المذيع. وأنا أفهمه حقاً؛ فمن الممتع حقاً أن نقول لأنفسنا إنّنا ننتصر، بدلاً من أن نعترف بأنّنا عالقون ونتعثّر.



يمكن للمرء حقاً أن يتفهّم هذا الميل الإنساني البسيط الذي يدفع الإنسان إلى اختيار الاعتقاد أنّ كل شيء على ما يرام، بدلاً من اعترافه بأنّ كل ما يحدث سيئ. ويمكن للمرء أن يتفهّم تفضيل الناس سماع أخبار عن قدرات سلاح الجو وعظمته ومقاتلاته الهائلة، الذكاء الاصطناعي، عباقرة السايبر، خبراء وحدة التجسس السيبراني 8200 والوسائل المتطورة التي يستخدمها "الكوماندوس" الإسرائيلي.



من الممتع أن نسلّي أنفسنا بتخيّل محققي جهاز "الشاباك" الماكرين والمتطورين، القادرين على إجبار الحجارة نفسها على التكلم، ولديهم وسائل تجسّس في سماعة هاتف يحيى السنوار. ومن المفرح أن نحلم بجهاز الموساد القادر على تنفيذ عملية اغتيال لرئيس البرنامج النووي في وسط إيران. ومن الممتع جداً جداً أن نستمع إلى محللين عسكريين سعداء، بدلاً من الاستماع إلى محللين يقولون لنا في وقت السلم، إنّ الحرب القادمة آتية، وإنّ "الجيش" الإسرائيلي غير مستعد لها، وإنّنا لسنا أقوياء كما نتمنى، وإنّ مستوى قيادتنا يتراوح ما بين المتوسط والفاشل. بيْد أنّ المخدرات لها ثمن. -الميادين