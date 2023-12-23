كيف تعطل بدائل السكر نظام التمثيل الغذائي للجسم؟



يقول التقرير إنه على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يقللون من تناولهم للسكر لأسباب صحية، إلا أن شركات تصنيع المواد الغذائية وجدت طرقا أخرى لاستبداله بمحليات صناعية معبأة مثل "السكرالوز" و"الستيفيا" و"الأليلوز" و"الإريثريتول" وغيرها.



وتُعرف العديد من بدائل السكر بالمحليات عالية الكثافة لأنها غالبا ما تكون أحلى بمئات المرات من سكر المائدة.



بعضها صناعي، مثل "السكرالوز" و"الأسبارتام" و"السكرين"، بينما يُشار إلى البعض الآخر، مثل "الأليلوز" و"الستيفيا" على أنه "طبيعي" لأنه مشتق من النباتات.



يقول التقرير إن شركات الأغذية استخدمت بدائل السكر منخفضة السعرات الحرارية في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية لعقود من الزمن، لكنها تعمد اليوم على إضافتها إلى عدد متزايد من الأطعمة المعلبة، بما في ذلك العديد من الأطعمة التي قد تفاجئك!



وتشمل هذه الأطعمة الخبز واللبن ودقيق الشوفان والكعك والحساء المعلب وتوابل السلطة والوجبات الخفيفة.



ووفقا لتحليل أجرته شركة أبحاث السوق "مينتل" فقد ارتفع عدد المنتجات الغذائية التي تحتوي على بدائل السكر منخفضة أو خالية من السعرات الحرارية في السنوات الخمس الماضية.



السكري والسمنة



وتقول شركات صناعة المواد الغذائية إن بدائل السكر تساعد الأشخاص على التحكم في وزنهم وتقليل تناول السكريات المضافة، لكن الدراسات تشير إلى أن هذه البدائل يمكن أن يكون لها أيضا تأثيرات ضارة على الأمعاء ونظام التمثيل الغذائي ، بل وتعزز الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومقاومة الأنسولين، وهو ما يعد مقدمة لمرض السكري من النوع الثاني.



ووجدت دراسة أجراها معهد "وايزمان" للعلوم أن بدائل السكر تسببت في تغييرات في وظيفة البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش في الأمعاء.



وتلعب الميكروبات الموجودة في الأمعاء العديد من الأدوار المهمة: أحدها هو أنها تحول الطعام الذي تتناوله إلى إنزيمات وهرمونات وفيتامينات.



وعندما نتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، تنتج ميكروبات الأمعاء مركبات يمكن أن تقلل الالتهاب ولها تأثيرات مفيدة أخرى على الصحة العامة.



وكشف العلماء أيضا عن تأثيرات مدهشة للمحليات الصناعية على أدمغتنا وشهيتنا.



نظرا لأن هذه المحليات الصناعية أقوى من السكر العادي وتحتوي على القليل من السعرات الحرارية أو لا تحتوي على أي سعرات حرارية على الإطلاق، فإنها يمكن أن تربك العقل ومستقبلات التذوق.



ووجدت الدراسات أن إحدى النتائج المحتملة لذلك هي أن الشخص قد يشعر برغبة شديدة في تناول السكر وينتهي به الأمر بتناول المزيد من السكر والأطعمة المحلاة.



وفي تجربة سريرية نشرت في مجلة "JAMA Network Open" الطبية الأميركية، وجد الباحثون أن تناول المشروبات التي تحتوي على "السكرالوز" تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة وتدفع النساء إلى تناول كميات أكبر من الطعام في وجباتهن التالية.



وتشير دراسات أخرى إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من المحليات منخفضة السعرات الحرارية لديهم معدلات أعلى من السمنة وزيادة الوزن.



ووجدت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن تناول كميات كبيرة من المحليات الصناعية يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية.



وربطت دراسة أخرى نشرت في مجلة "نيتشر ميديسن" أن بديل السكر "الإريثريتول" مع ارتفاع معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



ووجد الباحثون أنه عندما يستهلك الناس "الإريثريتول" بكميات شائعة في الأطعمة المصنعة، فإنه يبقى في أنظمتهم لعدة أيام ويزيد من تعرض الأشخاص لجلطات الدم.



ماذا يجب أن نفعل؟



يقول الخبراء إن من الواضح أن استهلاك الكثير من السكر مضر للصحة، لكن مع ذلك يجب توخي الحذر بشأن استبدال الأطعمة السكرية ببدائل السكر، نقلا عن الحرة.





ينصح الخبراء بتناول المُحليات منخفضة السعرات الحرارية باعتدال وتقليل تناولك الأطعمة المعالجة، والتي تحتوي على الكثير من المحليات والمواد المضافة الأخرى.

اقرأ أيضا:

بدائل للسكر ونصائح لتقليل تناوله