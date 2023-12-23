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انطلاق أعمال مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز التاسع للمستجدات في أمراض الروماتيزم - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 4:15:38 AM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت بجدة أعمال مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز التاسع للمستجدات في أمراض الروماتيزم 2023، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، ويستمر ثلاثة أيام.
وهدف المؤتمر إلى نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الروماتيزم، من حيث التشخيص والعلاجات وزيادة التعليم المستمر للأطباء والمتخصصين، خاصةً أن المؤتمر يضم نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة.
وأكد رئيس المؤتمر استشاري أمراض الباطنة الدكتور سامي محمد بحلس, أن المؤتمر يعد أحد أهم المحطات العلمية المهمة في مناقشة آخر المستجدات التي طرأت في تشخيص أمراض الروماتيزم ونقل آخر التوصيات من الجمعيات العلمية العالمية الأوروبية والأمريكية لعلاج وتشخيص أمراض الروماتيزم، مبيناً أنه يناقش خلال المؤتمر الحالات الصعبة التي واجهت الأطباء، إضافةً إلى ورش عمل حول كيفية التشخيص، وأوراق بحثية تم عملها في المملكة.
وشهد المؤتمر على هامش أعماله إقامة معرض مصاحب لاستعراض أحدث المستجدات في الأدوية، شارك فيه عدد من الجهات غير الربحية، والشركات الخاصة بطب وأدوية الروماتيزم، عرضوا أحدث المستجدات في الأدوية البيولوجية والدقيقة للأمراض الروماتيزم، والعديد من الأبحاث في ذات المجال، كما تضمن أبحاث سريرية في مجال مرض الروماتيزم.

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