مدير الصحة العالمية: أهل غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس“أدهانوم غيبريسوس” إن الناس في غزة يواجهون الجوع ويبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء.





وأكد“غيبريسوس” في تدوينة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك جوعا ومجاعة في غزة.





وأوضح "يواجه الناس الجوع ويبيعون أمتعتهم مقابل الغذاء، الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام، وهذا الوضع كارثي على صحة الناس في قطاع غزة".





وقال“غيبريسوس” "تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى تحسين عاجل للأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات إلى غزة لوقف المجاعة، ولا بد من استعادة الخدمات مثل الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة".