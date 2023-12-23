غوتيريش: 136 موظفا أمميا قُتلوا في الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوما في قطاع غزة.
وذكر غوتيريش في حسابه على موقع "إكس" أنه "قُتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة، اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم، أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".
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