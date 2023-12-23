الصفدي يزور الدوحة لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الصفدي يزور الدوحة لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
التاريخ
12/23/2023 4:11:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN-يبدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، زيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكتبت وزارة الخارجية الأردنية في منشور لها على "إكس": "يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل إلى الدوحة
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