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الصفدي يزور الدوحة لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

12/23/2023 4:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN-يبدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، زيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتبت وزارة الخارجية الأردنية في منشور لها على "إكس": "يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل إلى الدوحة

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