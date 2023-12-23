حالة الطقس: استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى الغد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على الأراضي الفلسطينية، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما، عاصفا، باردا، ومغبرا في المناطق الجنوبية أحيانا، وماطراً على فترات على المناطق الشمالية والوسطى.

وتمتد الأمطار في ساعات الليل الى المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة احياناً والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، عاصفا، وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية والوسطى، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع

هبات قوية أحيانا تصل سرعتها 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويستمر التأثير بالمنخفض الجوي، يوم غدٍ الأحد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطراً على فترات على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل ينحسر المنخفض الجوي، وتميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ساعة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.