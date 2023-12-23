حالة الطقس: استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى الغد

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على الأراضي الفلسطينية، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما، عاصفا، باردا، ومغبرا في المناطق الجنوبية أحيانا، وماطراً على فترات على المناطق الشمالية والوسطى.
وتمتد الأمطار في ساعات الليل الى المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة احياناً والبحر مائج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، عاصفا، وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية والوسطى، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع
هبات قوية أحيانا تصل سرعتها 60 كم/ساعة والبحر مائجا.
ويستمر التأثير بالمنخفض الجوي، يوم غدٍ الأحد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطراً على فترات على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل ينحسر المنخفض الجوي، وتميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
فيما يكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ساعة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.
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