وسائل إعلام عبرية: السنوار لديه خطة منظمة لإنهاء الحرب بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أمس الجمعة، إن رئيس حركة "حماس" في غزة يحي السنوار، لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب الجارية في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة، نقلا عن مصدر مطلع، لم تحدده، أن الخطة "تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف طويل لإطلاق النار، والاحتفاظ بجزء من الأسرى الإسرائيليين، كورقة مساومة للمستقبل".

وزعمت المصادر العبرية أن "السنوار، يعمل على افتراض أن الهدنة الأولى لم تأتِ بنتائج مرضية لصالح حماس، ولذلك فهو يصر على انسحاب الاحتلال من الأحياء المحتلة بغزة، ووقف طويل لإطلاق النار".

وأشار المصدر إلى أن مطالب السنوار، في إطار الخطة المذكورة، "أكثر بكثير مما تعرضه إسرائيل على حماس".

وأضافت "السنوار، يعتقد أن انسحاب القوات البرية لجيش الاحتلال من المدن في شمال وجنوب قطاع غزة، سيحقق استعادة جزئية لقدرته على القيادة والسيطرة على المناطق التي تحتلها بالفعل إسرائيل".

وتابع المصدر، "الإسرائيليون يفسرون الواقع بشكل معاكس، أمّا السنوار، فليس منفصلا عن الواقع".

وفي 27 أكتوبر الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية في قطاع غزة، وقام بتوسيع مداها بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حركة "حماس"، في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتمتد من شمال قطاع غزة نحو مناطق جنوبية كان يدعي في بداية الحرب أنها "آمنة"، ودعا الفلسطينيين للنزوح إليها.

وفيما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، قال المصدر في تصريحاته للهيئة العبرية، إن "الحركة، تنوي الاحتفاظ بجزء كبير من الأسرى كورقة مساومة في المراحل المقبلة أيضًا، تحسبًا إلى عودة إسرائيل للمناورات البرية بعد وقف إطلاق نار محتمل آخر".

ووفق المصدر، فإنّ الدول التي تتوسط في المفاوضات مع حماس (في إشارة إلى قطر ومصر) تعتقد أن الحرب "تقترب من مراحلها النهائية"، ورغم ذلك فإنّ حماس "تستعد أيضا لاحتمال استمرار الحرب لفترة طويلة".