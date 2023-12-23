قصة الميلاد تتمحور حول عائلة فلسطينية شردت من شمال فلسطين الى جنوبها واصدر هيردوس ذبح الاف الاطفال في حينه

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نجيب فراج - في الوقت الذي تعيش فيه بيت لحم اجواء حزينة في ظلال عيد الميلاد المجيد ووذلك لما يتعرض له قطاع غزة من قصف بربري شامل ادى الى استشهاد اكثر من 20 الف مواطن اغلبهم من الاطفال والنساء والرجال المدنيون وجرح نحو 50 الف اخرا وكذلك لما تتعرض له الضفة الغربية من عدوان متدحرج لا يتوقف ادى الى استشهاد المئات من المواطنين.

وقررت الكنائس المسيحية والمؤسسات المختلفة الغاء كافة مظاهر الفرح من حفلات ومهرجانات وفعاليات ميلادية مختلفة كما كانت تشهده الاعوام الماضية فاختفت الاضواء والزينة واشجار الميلاد الضخمة التي كانت تنصب في الساحات وخاصة في ساحة المهد كبرى ساحات مدينة بيت لحم وساحة سوق الشعب بمدينة بيت ساحور وساحة المنشية القريبة من بلدية بيت جالا وكانت تجري احتفالات شعبية كبيرة لدى اضاءة هذه الاشجار وبحضور الاف السياح الاجانب الذين غابوا بشكل لافت بهذه الاجواء جراء الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكذلك بحضور رسمي رفيع وسفراء وقناصل العديد من الدول الاجنبية ويقوم رجال الدين المسيحيين باضاءة هذه الاشجار.



ومع ذلك يظل العيد يحمل معانيه الساميه حيث ولد السيد المسيح قبل نحو الفي عام ونيف في مغارة مهملة وضيقة ليشع نوره الى العالم اجمع وليصبح رمزا للسلام ولكن وطنه لا زال يفتقر لهذا السلام، ومع ذلك فان المدينة سوف تشهد وصول بطريرك طائفة اللاتين الى المدينة يوم الاحد القادم الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري في اطار الطقوس الدينية وسيجري استقباله بحسب الاستتيكو بدون مظاهر الفرح اياها ولن تعزف الفرق الكشفيه اية الحان موسيقية وسوف يكون وجودها في الاستقبال صامتا.



وبهذا الصدد يقول القس البرفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة بالمدينة انه بينما يستعد الناس في جميع أنحاء العالم لعيد الميلاد ، يفكرون في بيت لحم، بسبب الحرب على غزة وكدليل على حداد آلاف المدنيين الذين قتلوا ، قررت الكنائس في الأرض المقدسة إلغاء جميع احتفالات عيد الميلاد، ومع ذلك ، فإن قصة الميلاد هي قصة فلسطينية، تتحدث عن عائلة من الناصرة أجبرتها الإمبراطورية الرومانية على الإخلاء من شمال فلسطين، أي الناصرة، إلى الجنوب، أي بيت لحم. ولد يسوع لعائلة نازحة. لم يكن هناك مكان له في النزل ، لذلك ولد في مذود. لم يكن الوضع في فلسطين تحت الاحتلال الروماني سهلا على الإطلاق. في الواقع ، أمر الملك هيرودس بذبح جميع الأطفال في منطقة بيت لحم، في مواجه الطفل يسوع فقتل أكثر من 8000 طفل



وهاهي الاحداث تتكرر رغم انها بطريقة اخرى ففي الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة مع مرور اكثر من نحو 76 يوما يقتل الاف الاطفال والاف النساء والاف الناس وتهدم المنازل على رؤوس سكانها وتهدم الاماكن الاثرية وتمحى الشوارع ، وقال "إن البكاء الذي يسمع اليوم في غزة يشبه إلى حد كبير البكاء الذي سمع في بيت لحم قبل 2000 عام".



وجائت اقواله في اطار اطلاق فعالية لعيد الميلاد تحولت الى افتراضيه بعنوان "امل بيت لحم ... السلام من اجل فلسطين"مشيرا الى ان جامعة دار الكلمة هي الجامعة الأولى والوحيدة في فلسطين التي تركز على الفن والثقافة والتصميم ، وهي الوحيدة في الضفة الغربية التي لديها مركز تدريب في قطاع غزة.





ومن يتجول في شوارع مدينة بيت لحم قبل ثلاثة ايام من بدء الشعائر الدينية يكتشف ان الاجواء عادية للغاية بعكس ما كانت في هذه الفترة بالاعوام السابقة حيث كانت الشوارع تعج بالمواطنين ومن بينهم الالاف من ابناء مدينة القدس ومناطق الـ48 والالاف من السياح الاجانب حيث سوف تفتقدهم المدينة في هذه الاجواء الامر الذي سينعكس على الوضع التجاري والاقتصادي مع ملاحظة ان 80 % من المبيعات السياحية تسوق فقط في هذا الموسم وبالتالي لحقت خسائر كبيرة على هذا الصعيد، اضافة الى الحركة الفندقية حيث كانت الغرف الفندقية في فنادق المدينة وعددها اكثر من 82 فندقا محجوزة بالكامل خلال الشهرين الماضيين والشهر الحالي والقادم على الاقل واصبحت هذه القنادق خاوية، هذا اضافة الى ما تحدثه ممارسات الاحتلال من اثر سلبي اذ ان كافة المداخل المؤدية الى المدينة مغلقة من جهاتها الاربعة ويمنع المواطنون من خارجها الوصول اليها بسهوله وكذلك الاقتحامات اليومية للعديد من مواقعها بما فيها المدينة ذاتها وشن اعتقالات واسعة في صفوف ابناء والاعتداء عليهم واخر هذه الاعتداءات استهداف قرية حوسان الى الغرب من بيت لحم والتي شيعت ظهر اليوم الشهيد الفتى محمود زعول والذي سقط برصاص الاحتلال في ساعات الليل الفائت كما اصيب عدد من المواطنين بجراح بينهم اثنين وصفت بالخطيرة على الاقل.