تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بتعرض أطراف بلدتي عيتا الشعب، ورامية، لقصف مدفعي بعدد من القذائف.

كما شن الاحتلال، بعد منتصف الليلة، غارات استهدفت مدخل بلدة يارون، ومنطقة الخردلي، وبلدة كفركلا جنوب لبنان.

وكانت طائرات الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر التحليق فوق قرى صور والساحل البحري.