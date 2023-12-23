Saturday, 23 December 2023 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان

12/23/2023 4:11:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بتعرض أطراف بلدتي عيتا الشعب، ورامية، لقصف مدفعي بعدد من القذائف.

كما شن الاحتلال، بعد منتصف الليلة، غارات استهدفت مدخل بلدة يارون، ومنطقة الخردلي، وبلدة كفركلا جنوب لبنان.

وكانت طائرات الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر التحليق فوق قرى صور والساحل البحري.

MENAFN23122023000205011050ID1107650859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث