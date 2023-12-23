تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بتعرض أطراف بلدتي عيتا الشعب، ورامية، لقصف مدفعي بعدد من القذائف.
كما شن الاحتلال، بعد منتصف الليلة، غارات استهدفت مدخل بلدة يارون، ومنطقة الخردلي، وبلدة كفركلا جنوب لبنان.
وكانت طائرات الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر التحليق فوق قرى صور والساحل البحري.
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