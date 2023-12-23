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جيش الاحتلال يهاجم عددا من مواقع حزب الله جنوب لبنان

12/23/2023 3:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان.


وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان


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