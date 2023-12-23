جيش الاحتلال يهاجم عددا من مواقع حزب الله جنوب لبنان
التاريخ
12/23/2023 3:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان
MENAFN23122023000208011052ID1107650784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.