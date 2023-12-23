بيومي فؤاد يتقدم للحصول على جنسية أجنبية بعد تعرضه لهجوم لاذع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع "القاهرة 24" المصري إن الفنان بيومي فؤاد، قدم طلبا للحصول على جنسية إحدى الدول، إثر هجوم عنيف تعرض له على خلفية انتقاده لزميله الفنان محمد سلام في السعودية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه بيومي فؤاد للمشاركة في عدد من العروض المسرحية والفنية، وكذلك الأعمال الدرامية التي من المقرر أن تعرض في شهر رمضان المقبل.



وأوضحت مصادر، أن بيومي فؤاد أنهى خلال الفترة الماضية كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للحصول على جنسية تلك الدولة، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للحصول على هذه الجنسية هناك، خاصة أن جنسية تلك الدولة تمنح وفقًا لضوابط وإجراءات ليست باليسيرة.



وأشارت المصادر أن بيومي فؤاد سيتحفظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسية تلك الدولة ووفقا للضوابط والإجراءات المنظمة في مصر والتي ينص عليها القانون المصري.



يأتي هذا في الوقت الذي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، حالة من الجدل بسبب تصريحات الفنان بيومي فؤاد التي أدلى بها على هامش مشاركتة في إحدى المسرحيات معبرًا عن استيائه من حملات الهجوم التي تعرض لها وزملاؤه المشاركون في موسم الرياض لهذا العام وسط الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.

روسيا اليوم

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