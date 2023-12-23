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سلطنة عُمان: نرحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة لكنه لا يلبي الاجماع الدولي لوقف اطلاق النار

12/23/2023 3:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت سلطنة عُمان "ان قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل تقدما مرحبا به، ولكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار".
وأكدت سلطنة عمان، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
كما جددت دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.




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