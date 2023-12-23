سلطنة عُمان: نرحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة لكنه لا يلبي الاجماع الدولي لوقف اطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت سلطنة عُمان "ان قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل تقدما مرحبا به، ولكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار".
وأكدت سلطنة عمان، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
كما جددت دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
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