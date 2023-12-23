شيرين عبد الوهاب تتعاقد مع شركة إنتاج عالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد أيام قليلة على اعلان محامي النجمة شيرين عبد الوهاب انتهاء خلافها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" رسمياً، علمت "لها" أن المطربة المصرية تعاقدت مع الشركة العالمية Sony Music لإنتاج اعمالها الجديدة.وكان الدكتور حسام لطفي محامي شيرين قد أصدر بياناً جاء فيه أن "الخلاف انتهى باتفاق ودّي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز - على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها، تجمعها بالأستاذ سالم الهندي".



وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت كواليس انتهاء أزمتها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث قالت إنها دفعت ثمانية ملايين جنيه لصالح الشركة، ملتزمةً بما قضت به المحكمة أخيراً، لعدم التزامها بتعاقدها مع الشركة، منها ثلاثة ملايين غرامة لعدم الالتزام بالعقد، وخمسة ملايين أخرى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بالشركة المملوكة لها ولـ"روتانا".

لها

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