مشاهد مروعة لدمار هائل وجثامين الشهداء في الشوارع بقطاع غزة -فيديو

مشاهد مروعة لدمار هائل وجثامين الشهداء في الشوارع بقطاع غزة -فيديو
التاريخ
12/23/2023 3:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثق مقطع فيديو نقلته قناة الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعدة مناطق في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والحرب البرية.
حيث تمكن مراسل الجزيرة أنس الشريف من الوصول إلى مخيم تل الزعتر في جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعاين حجم الدمار وجثامين الشهداء التي تركت في الشوارع بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك.
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