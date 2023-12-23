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مشاهد مروعة لدمار هائل وجثامين الشهداء في الشوارع بقطاع غزة -فيديو

12/23/2023 3:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو نقلته قناة الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعدة مناطق في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والحرب البرية.


حيث تمكن مراسل الجزيرة أنس الشريف من الوصول إلى مخيم تل الزعتر في جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعاين حجم الدمار وجثامين الشهداء التي تركت في الشوارع بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك.


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