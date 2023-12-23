مشاهد مروعة لدمار هائل وجثامين الشهداء في الشوارع بقطاع غزة -فيديو

حيث تمكن مراسل الجزيرة أنس الشريف من الوصول إلى مخيم تل الزعتر في جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعاين حجم الدمار وجثامين الشهداء التي تركت في الشوارع بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك.

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