مذكرة تعاون تجمع جامعة آل البيت والمكتبة الوطنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ومدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة مذكرة تعاون بين الجانبين.



وعبر نصير عن شكره وتقديره على إنجاز هذه المذكرة والتي تعد انطلاقة نحو المزيد من التعاون والعمل المثمر ما بين الجامعة والمكتبة الوطنية مثمنا الجهد المميز المبذول من المكتبة الوطنية والتي تعد من الصروح الوطنية المهمة والتي نعتز ونفتخر بها.



وأكد العياصرة، أهمية هذه الشراكة بين المكتبة الوطنية والجامعة التي كانت السبّاقة بالمشاركة في بناء مشروع الفهرس الأردني الموحد، مبينًا أن نجاح هذا العمل والتعاون المشترك والذي من شأنه أن يعود بالفائدة على الجانبين وفي مجالات عدة.



وتهدف المذكرة التي جرى توقيعها في المكتبة الوطنية، إلى تنمية التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والمطبوعات والكتب والخبرات في مجال التوثيق والتدريب والوثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية وإعداد الأنشطة الثقافية والمهنية لنشر الوعي بأهمية المكتبات، وذلك من خلال وسائل الإعلام.



كما تركز المذكرة على عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم معارض الكتب والوثائق وضمن الإمكانات المتاحة، والتعاون في مجال أرشفة وثائق جامعة آل البيت وذات البعد الوطني.