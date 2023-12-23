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أونروا: الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان

12/23/2023 3:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن الوضع الحالي في قطاع غزة "تقشعر له الأبدان، وربع سكانها "يتضورون جوعا".


جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حول الأوضاع في غزة، ونشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة "إكس".


وأضافت توما، "لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان".
وشددت "لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال إن ربع السكان فيها يتضورون جوعا".
واعتبرت المسؤولة الأممية، أن هذا الوضع "نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".


وأردفت "عندما كنت هناك مؤخراً، رأيت سكان غزة مرعوبين، ومرهقين، ويعيشون في خوف، والقصف مستمر دون توقف".


واختتمت حديثها بالقول إن "ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع".


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