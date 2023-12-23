تعرف على ادنى درجة حرارة سجلت بالمملكة خلال 24 ساعة
التاريخ
12/23/2023 3:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت ادارة الارصاد الجوية أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية في المحطات الجوية المختلفة التابعة لها في محافظات المملكة .
حيث سجلت ادنى درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة ماضية في الشوبك وبمعدل 4.8 درجة مئوية تليها عجلون والجفر والطفيلة والربة .
تاليا التفاصيل :
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