القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة بجباليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.



وأضافت في بيان لها أنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"تي بي جي" المضادة للأفراد والتحصينات.



وتابعت "أوقعنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة جباليا البلد، والاشتباكات مستمرة."