القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة بجباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها أنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"تي بي جي" المضادة للأفراد والتحصينات.
وتابعت "أوقعنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة جباليا البلد، والاشتباكات مستمرة."
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