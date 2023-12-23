قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللها مداهمة منزل الأسير أحمد المغربي.

ففي جنين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين.

وأكد شهود عيان، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنين، في وقت تدفع فيه قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها، كما داهمت عدة منازل في المدينة، والمخيم.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في سماء مخيم جنين

وقامت بحرق "مقهى نت" بعد إلقاء عبوات حارقه بداخله، وتدمير محتويات منزله ومنازل أبنائه بالكامل، والعبث بمحتوياته بالكامل، مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التي يتعرض منزله للمداهمة والتخريب.

كما داهمت تلك القوات منزل المواطن خالد جبارين وعدة منازل في أطراف المخيم، ونشرت دورياتها العسكرية في محيط المخيم.

و اقتحمت تلك القوات مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

نابلس/ اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.

وفي أريحا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة والمخيمين، وجاب شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكد المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في مخيم عقبة جبر دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم داهمت تلك القوات

"مركز لاجئ" في مخيم عايدةشمال بيت لحم، وأنزلت علم فلسطين، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع.