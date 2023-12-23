قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللها مداهمة منزل الأسير أحمد المغربي.
ففي جنين
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين.
وأكد شهود عيان، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.
وأشاروا إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنين، في وقت تدفع فيه قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.
وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها، كما داهمت عدة منازل في المدينة، والمخيم.
كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في سماء مخيم جنين
وقامت بحرق "مقهى نت" بعد إلقاء عبوات حارقه بداخله، وتدمير محتويات منزله ومنازل أبنائه بالكامل، والعبث بمحتوياته بالكامل، مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التي يتعرض منزله للمداهمة والتخريب.
كما داهمت تلك القوات منزل المواطن خالد جبارين وعدة منازل في أطراف المخيم، ونشرت دورياتها العسكرية في محيط المخيم.
و اقتحمت تلك القوات مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
نابلس/ اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.
كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.
وفي أريحا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة والمخيمين، وجاب شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأكد المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في مخيم عقبة جبر دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وفي بيت لحم داهمت تلك القوات
"مركز لاجئ" في مخيم عايدةشمال بيت لحم، وأنزلت علم فلسطين، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع.
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