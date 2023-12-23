ندوة إلكترونية بعنوان : الإبادة الجماعية وإنتهاكات حقوق الإنسان في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- عقدت جمعية الرواد للثقافة والفنون عبر برنامج الإستثمار في حقوق الإنسان ندوة إلكترونية Webinar عبر منصة Zoomلمناقشة موضوع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة بالشراكة مع جامعة فلسطين الأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين . الندوة الإلكترونية التي استمرت لمدة ساعة ونصف وشارك فيها أكثر من 65 مشارك من حقوقيون وقانونيون وممثلي مؤسسات محلية ودولية وطلبة الحقوق والقانون في فلسطين .

الندوة الإلكترونية شارك فيها خبراء

حقوقيون وقانونيون لمعالجة قضية الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب القانونية ودور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لهذه الجرائم.حيث تم مناقشة دور المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة التحديات المتمثلة في توجيه الاتهام إلى قادة الدول القوية والاستغلال السياسي المحتمل للمحكمة.و تسليط الضوء على تصريح وزير الحرب الإسرائيلي بشأن الحصار الكامل وحرمان غزة من الموارد الأساسية كدليل على ارتكاب جرائم متعمدة وواسعة النطاق ضد أهل غزة. وتم التأكيد على تأثير أعمال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك القتل العمد، على المدنيين في غزة، مما أدى إلى وقوع عدد مذهل من الضحايا والإصابات. و الحديث عن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف، كأساس لتحديد جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في غزة، وتسليط الضوء على الاستهداف المتعمد للأفراد والممتلكات المحمية.فيما تم توضيح الآثار القانونية والأخلاقية للإجراءات المخططة و الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والعدالة في معالجة الفظائع المرتكبة ضد سكان غزة

افتتح الندوة مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون الدكتور عبد الفتاح ابو سرور ، وقال في كلمته الإفتتاحية“نترحم على شهدائنا، وندعو بالشفاء لجرحانا. ونطالب بالحرية بكافة الأسرى والعودة لكافة المبعدين والنازحين واللاجئين. ونذكر بشكل خاص شهداء العدوان الذي يمارسه هذا الاستعمار الصهيوني ومستوطنيه على كافة مناطق فلسطين المحتلة وبمرور 107 سنوات منذ الوعدين الفرنسي والبريطاني للحركه الصهيونيه باستملاك فلسطين و 75 سنة من الاحتلال الاستعماري الصهيوني والعدوان المستمر لأكثر من 77 يوما و الابادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب في غزة التي يمارسها هذا الاستعمار الصهيوني دون توقف. أباد فيها أكثر من 26 ألف بين شهيد وفقيد تحت الأنقاض، 26 حلما تبخر ارتكبت فيها أكثر من 1700 مجزرة. عائلات أبيدت بيوت ومدارس وجامعات ومستشفيات ومساجد وكنائس ومؤسسات أهلية ثقافية وفنية واجتماعية دمرت . مجرمو الحرب استهدفوا وقتلوا الأجنة في بطون الأمهات الأطفال والشباب الامهات والاباء الأطباء والصحافيين اساتذة ورؤساء جامعات وباحثين وعلماء” .

وتحدث في الندوة كل من الأستاذ الدكتور تامر صرصور مختص بالقانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعه فلسطين الاهليه عن جريمه الاباده الجماعيه في القانون الدولي. ثم الدكتور الاستاذ إيميليو دبيد، وهو فلسطيني تشيلي بروفيسور في القانون في جامعة نيويورك، تورنتو في كندا، وتحدث عن دور المحكمة الجنائية الدولية وتحدث بعدها الأستاذ الدكتور محمد ابو الرب بروفيسور في القانون في جامعة النجاح في مدينة نابلس عن الجرائم والانتهاكات في غزة والتكييف القانوني والدور الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وتابع بعدها الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ أمجد الشلة عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين الحديث بخصوص الدور الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي مجريات الندوة الإلكترونية :

قال الأستاذ الدكتور تامر صرصور مختص بالقانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعه فلسطين الاهليه” أن طرح موضوع الإبادة الجماعية اليوم يكتسي أهمية كبيرة لما أثاره من جدل حول إقرار مبدأ إسناد المسؤولية الدولية. كما أن أهمية هذا الموضوع تكمن في مدى خطورته وأيضا النص في اتفاقيات دوليه خاصه او حتى في إطار المحاكم الدولية يعني جريمة الإبادة الجماعية ه

ي ام الجرائم بحق الإنسانية تمس أشخاصا تجمعهم رابطة الدين العرق واللغة وهي تعني القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص والقانون الدولي ينص بالتحديد على حظر مهاجمة المدنيين والقتل العمد. وحتى إبادة الجرحى والمرضى وحتى أسر الحرب. إذن؟ يصف القانون الدولي بشكل عام الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. ورد تعريفها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث وصفت هذه الجريمة بأن هي فعل محدد مثل القتل أو إلحاق أذى جسدي أو روحي طبعا هذا الفعل يرتكب بنية التدمير الكلي أو لجماعة قومية أو إثنية أو دينية بناءا على المادة الثانية من الاتفاقية والمادة السادسة من نظام روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية تم تحديد مجموعة من العناصر الأساسية لتصنيف جريمة الإبادة الجماعية و قراءة قانونية يظهر أن العديد من العناصر تحققت في سياق الحرب الإسرائيلية اليوم على قطاع غزة ، وذلك طبعا من الناحية القانونية .

وتحدث الدكتور الاستاذ إيميليو دبيد بروفيسور في القانون في جامعة نيويورك

عن دور المحكمة الجنائية الدولية“حتى يتمكن الناس أيضًا من فهم القليل من تاريخ المحكمة الجنائية الدولية. لماذا تم تصميمها ولماذا تم تأسيسها فقط في عام 1998، ومن ثم الدخول في التطبيق في عام 2002 في المحكمة بشأن المسؤولية الجنائية الدولية ، وهو الأمر الذي تمت مناقشته على الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ولكن لم يتم التوصل مطلقًا إلى نص أو اتفاقية، ثم ظهر الموضوع مرة أخرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. لدينا بعض التجارب هناك مع المحاكم الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، لقضايا معينة. وذلك لمحاكمة القادة النازيين والقادة اليابانيين بعد الحرب. لذلك كان لدينا محاكم التذكر الجديدة ومحاكم طوكيو وبعد ذلك، استمر موضوع المسؤولية الجنائية الدولية في المناقشة العامة لأنه لم تكن هناك محكمة جنائية دولية دائمة، وهي المحاكم الجنائية الوحيدة التي لدينا حتى ذلك الحين حيث توجد محاكم خاصة محاكم لقضايا معينة، ولكن لم يكن لدينا محكمة دائمة . أصدرت الجمعية العامة قرارًا بتكليف لجنة القانون الدولي بصياغة مقترح لمحكمة جنائية دولية تمت مناقشته لسنوات عديدة، ثم قمنا مرة أخرى بإنشاء الأمم المتحدة لبعض المحاكم الجنائية الدولية بشكل خاص. وللحديث كيف يمكن أن تخدم القضية الفلسطينية. وخاصة ما يحدث في غزة. إن الجرائم وعقوباتها موجودة في معهد روما. لكن ما لدينا ليس مشكلة قانونية، بل مشكلة سياسية. مع المحكمة الجنائية الدولية. في الواقع وقد تم انتقاد المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة بسبب هذه المشكلة الأولى التي أريد الإشارة إليها إن الدول القوية تستخدم المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز مصالحها السياسية. في أجزاء معينة من العالم ونرى كيف يستهدفون الدول الإفريقية والدول العربية. بعض الدول الآسيوية، وخاصة أفغانستان، في أمريكا اللاتينية، وهي من الدول الرئيسية المتهمة بجرائم العمل التي يمكن محاكمتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، فنزويلا، التي تعد اليوم إحدى الدول المعارضة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وما إلى ذلك. لذلك نرى استخدامًا سياسيًا إلى حد ما. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يكون ذلك كبيرًا .وهو أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قادرة وراغبة. وهي فعالة

للغاية في توجيه الاتهام ومحاكمة قادة العالم الثالث، لكنها لم تفعل الشيء نفسه بعد مع زعيم دولة صناعية، ولا سيما الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي”.

وقال الأستاذ الدكتور محمد ابو الرب بروفيسور في القانون في جامعة النجاح

” في بداية الحرب، تم استخدام كلمات وتصريحات وزير الحرب الصهيوني، يو أب كلنت، حيث أعلن عن خطة حصار شامل على قطاع غزة. في مؤتمر صحفي، أشار إلى أنه سيتم قطع الكهرباء والماء وسيتم فرض حصار يمنع وصول الطعام والمساعدات الإنسانية، وأشار إلى أنه سيتم تجويع السكان. هذا التصريح أثار انتقادات كثيرة من مدافعي حقوق الإنسان وخاصةً من داعمي حقوق الشعب الفلسطيني، الذين اعتبروا ذلك انتهاكًا لكرامة الإنسان وخاصةً الكرامة الفلسطينية. تم اعتبار هذا التصريح وفقً مؤسسات دولية مثل“هيومن رايتس ووتش” كجريمة حرب، حيث تفوقت الأفعال الإسرائيلية على مجرد جرائم حرب وتشكل جرائم مركبة. تم التأكيد على أن الحصار الشامل والتجويع يشكلان جريمة حرب، وتم ربط هذه الأفعال بالتنوع في الجرائم، حيث يتعدى تأثيرها على الحياة اليومية للسكان لتشمل آثارًا صحية واجتماعية وبيئية.وتشير المحاكمات الدولية إلى أن هناك تورطًا من دولة الاستعمار الاسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب، ويتمثل ذلك في الهجمات المتعمدة وفقًا للقانون الدولي. ويعكس هذا التصريح استراتيجية مسبقة التخطيط تم الترويج لها في أكتوبر، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.من خلال هذا التصريح، يظهر تأثير الحصار والتجويع على السكان، وكيف تم توجيههم بشكل متعمد لتحقيق أهداف سياسية.

بالطبع، هنا نحن لا نقول بأي حال من الأحوال أن قتل المدنيين مشروع. نحن نتحدث عن مدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ولكن أردت أن أقدم نسبًا وتفاصيل، لأن كل فعل ضد مجموعة من المجموعات التي ذكرتها يُعتبر جريمة مصنفة، إما وفقًا لميثاق روما أو وفقًا لمواثيق دولية أخرى، بما في ذلك اتفاقية جنيف. كما تتحدث الفقرة الثانية من المادة الثامنة، التي تتناول جرائم الحرب، عن التعذيب والمعاملة المهينة.تُظهر المعاملة المهينة التي شاهدناها في قطاع غزة ضد أهلنا وشعبنا هناك، وقد كانت آخرها ربما وليس آخرها الصور التي بثتها العديد من وكالات الأنباء المحلية والعالمية حول نقل الأسرى والمساجين المحتجزين في قطاع غزة بواسطة شاحنات وهم يتعرضون للبرد. هذه المعاملة المهينة والمذلة، بالإضافة إلى التعذيب الذي تعرض له هؤلاء المواطنين أثناء الاعتقال ونقلهم، بدأت تظهر آثارها بشكل واضح. لذا، يُظهر هذا التصريح أيضًا أنه يتضمن خطة معدة مسبقًا لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر عزيمته، سواء كانوا محاربين أم غير محاربين. وفي إطار ذلك، تجرم الفقرة 8 من المادة 3، جرائم السيريا، والتي تشمل الجروح الخطيرة والأذى البليغ الذي يُلحق بالمعتدي، كما يرتبط ذلك بالاستعمار الإسرائيلي.

لذلك، لا يمكننا نسيان معاناة أهلنا في قطاع غزة، حيث رأينا العديد من المواطنين الذين فقدوا أطرافهم وتعرضوا لإصابات بليغة في أنحاء جسمهم، وهذا يعكس النية المسبقة في تنفيذ أعمال عنف بحق المدنيين في قطاع غزة. وقد تم التأكيد على ذلك من خلال الإحصائيات التي نشرتها وكالات حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الجرحى حوالي 52 ألفًا، من بينهم 8,663 طفلًا مصابًا بجروح خطيرة، بالإضافة إلى حوالي 8,000 طفل مفقود لا زلنا لا نعلم عنهم شيئًا.

وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” بدأنا نسمع التصريحات مثل تصريح الذي صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي. قال العبارة المشهورة اننا نحارب حيوانات بشرية لا كهرباء. لا طعام لا وقود له ولامساعدات، وبالتالي كان واضحا لدينا منذ اليوم الأول أننا أمام معالم رد غير مسبوق وهجمة اسرائيليه قد تصل إلى الإبادة الجماعية.لذلك نحن اعتبرنا تقريبا اليوم الثالث للحرب أننا في مرحلة ما قبل الإبادة الجماعية. وهذا يعني بقول الخطاب الحقوقي الفلسطيني تشكل في الأسبوع الأول للحرب بتكييف ما يجري في قطاع غزة بأنه يشمل عناصر الإبادة الجماعية وفي مؤشرات قوية على إمكانية حصول لذلك. ويجيب على سؤال أو العنوان المطلوب مني أتحدث فيه ما هو الرد الفلسطيني؟ نحن نستطيع أن نتحدث عن الهيئة المستقلة لحقوق وهي مؤسسة وطنية بمعنى هي المؤسسة الرسمية الناشئة المختصة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان تحديدا اختصاص ما ينصب بالدرجة الأولى على التزام اصحاب الواجب الفلسطينيين حقوق الإنسان هذا بالدرجة الأولى، لكن مع ذلك نحن منذ

السابع من أكتوبر طورنا خطة رد طارئة تقوم على 7 قضايا اساسية وضعناها للتحكم أو سبعة عناوين رئيسية وضعناها هي عنوان التحركات وأعتقد هذه العناوين السبعة تقريبا تتقاطع مع تحركات أغلب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية علما بأننا نحن وجميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ننسق جهودنا ونتبادل المعلومات من خلال أطر تنسيقية موجودة أولا العنوان الأول الرئيسي الذي وضعناه منذ اليوم الأول هو وقف الحرب أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب وتقريبا نحن يجوز اول ناس أرسلنا رسالة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة لأن الأمين العام في أول

أسبوع، لم يطالب بوقف الحرب. أول أسبوع كان يتحدث عن احترام القانون الدولي الإنساني فقط. وبالتالي الرسالة التي بلورتها. إننا كفلسطينيين ومؤسسات حقوقية بين نتيجة معرفتنا بالوضع وطبيعة قطاع غزة في أكثر منطقة مكتوفة في العالم. وأيضا بطبيعة سلوك جيش الاحتلال في الحروب السابقة جميعا على قطاع غزة. انه لا مجال ولا امكانية لحماية المدنيين دون وقف الحرب. وأي دولة تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي ذات الوقت تطالب بحماية المدنيين هي تمارس النفاق لأن هؤلاء لا يمكن الجمع بينهما لا يمكن أن يكون هنالك حرب وحماية مدنية مستحيل الحل الوحيد هو وقف الحرب العنوان الثاني هو موضوع ما بدأ نتحدث فيه بشكل أقوى في الأسبوع الثاني للحرب والعدوان هو وقف الإبادة الجماعية مصطلح الإبادة الجماعية بدأ الحديث فيه فقط فلسطينيا. لكن بدأ تبنيه دوليا متأخرا، وكان أول تقريبا أهم موقف صدر من مؤسسة دولية بتبني أن ما يجري في فلسطين هو إبادة جماعية أو يحتمل الإبادة الجماعية ما صدر عن مركز الدراسات. الدستوري أو الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة وهي منظمة غير حكومية مهمة قامت بعمل دراسة أربعين صفحة شرح قانوني وتحليل قانوني حول ان ما يجري في قطاع غزة هو يعني إبادة جماعية إنسانية يعني يتم صناعتها وبعد ذلك صدر في تاريخ 7 احدى 10 موقف تبناه أكثر من 25 مقرر ومقررة خاصة حذروا من احتمال وقوع الإبادة الجماعية” .

وقال الأستاذ أمجد الشلة عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين” إن الجريمة ضد قطاع غزة هي جريمة مستمرة، إذ يُعتبر قطاع غزة“محاصراً” منذ ما يقرب 17 عامًا، حيث كان وما زال محاصرًا بشكل تام وشامل، وكنا نعتبره ولا زلنا نعتبره سجنًا كبيرًا مفتوحًا. اليوم نخشى، ونخشى بشدة، أن يصبح قطاع غزة مقبرة جماعية، والجميع يشاهد ذلك سواءً من خلال وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر جميع الشاشات. حيث أصبح الحديث يدور حول الأرقام والإحصائيات لعدد الشهداء والمفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض. الجميع يدرك تمامًا حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت في قطاع غزة على يد إسرائيل، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. . وأريد أن أشير إلى أننا، كفلسطينيين، ننظر اليوم إلى المنظومة الدولية بوصفها متواطئة في هذه الجريمة. ليس مجرد عجزًا، بل أصبحنا كفلسطينيين نرى أنفسنا شركاء في الجريمة. حيث تمثل حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا الشرعية الدولية. هذه الحكومات جميعها شريكة، وإذا كنا نريد الذهاب إلى محاكمة إسرائيل ومحاسبتها عن جرائمها، فإنه لا بد أن تكون إسرائيل شريكة في هذه الجريمة، وكان الفيتو الأمريكي واضحًا في مجلس الأمن مؤخرًا، وقد نكون قريبًا من فيتو آخر، على الأرجح فيتو أمريكي آخر.وعلى مدى عقود طويلة، حاولت إسرائيل أن تعزي وتدخل العالم بروايتها عن الهولوكوست. اليوم، نعتقد أن الشعب الفلسطيني أصبح يعاني من مجازر تشبه الهولوكوست. نعتقد أن إسرائيل، بتصرفاتها الحالية، أصبحت الجانب الذي يعاني في مجازر تشبه الهولوكوست.لذلك، عندما نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية ودورها، فإننا لا نقصد أن نحكي من واقع إحباط أو يأس، ولكن الدكتور عمار أشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية، السيد فاتو بن سودا، جاء وقف على معبر رفح من الجانب المصري، ولم يدخل حتى الأراضي الفلسطينية إلا بعد البحث والضغط، وكان ذلك ضمن جهود الهيئة المستقلة الفلسطينية. نحن نعمل ونتطلع ونعمل بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية ونشير إلى الجهود المبذولة في مواجهة إسرائيل بشكل مدروس في محاكمتها. يوجد لدينا العديد من الشركاء، من العرب ومن مختلف دول العالم، وهناك نقابات محامين تعمل معنا بشكل يومي ومستمر على إعداد بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية. وفي آخر لقاء دولي عُقِد في الجزائر، عملنا على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وفي ختام الندوة الإلكترونية

طرح المشاركون مجموعة من الأسئلة الحقوقية والقانونية تم التطرق من خلالها إلى جرائم الحرب والصياغة القانونية لاعتقال مجرمي الحرب ووقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والأطباء والدفاع المدني ودور الأونروا والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم وحماية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين داخل القطاع

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وتعد هذه الندوة الإلكترونية حاجة ملحة لتسليط الضوء على واقع المعاناة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 77 يوما وضرورة لإيصال رسائل للمجتمع الدولي للعمل الفوري على إيقاف هذه الإبادة و التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمة مجرمي الحرب

ورفع الحصار عن قطاع غزة .