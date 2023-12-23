إنتر ميامي الأمريكي يتعاقد مع لويس سواريز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، مع لويس سواريز، مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق، قادماً من فريق جريميو البرازيلي.



ووقع المهاجم الأوروجواياني البالغ من العمر 36 عاما وقع على عقد لمدة عام واحد مع ميامي، وسيجتمع مع زملائه السابقين بفريق برشلونة ليونيل ميسي، وخوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس.



وذكر ميامي على موقعه الرسمي :"يعلن إنتر ميامي (اليوم الجمعة) تعاقده مع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكوبا أمريكا، والفائز خمس مرات بالدوري الإسباني لويس سواريز، بعقد يمتد لموسم 2024 من الدوري الأمريكي".



وحصل سواريز على جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث سجل 26 هدفا وصنع 17 هدفا ليساعد جريميو في الفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس.