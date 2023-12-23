إنتر ميامي الأمريكي يتعاقد مع لويس سواريز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، مع لويس سواريز، مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق، قادماً من فريق جريميو البرازيلي.
ووقع المهاجم الأوروجواياني البالغ من العمر 36 عاما وقع على عقد لمدة عام واحد مع ميامي، وسيجتمع مع زملائه السابقين بفريق برشلونة ليونيل ميسي، وخوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس.
وذكر ميامي على موقعه الرسمي :"يعلن إنتر ميامي (اليوم الجمعة) تعاقده مع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكوبا أمريكا، والفائز خمس مرات بالدوري الإسباني لويس سواريز، بعقد يمتد لموسم 2024 من الدوري الأمريكي".
وحصل سواريز على جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث سجل 26 هدفا وصنع 17 هدفا ليساعد جريميو في الفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس.
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