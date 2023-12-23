تثمينا للمردود الإداري والفني والتنظيمي ..الاتحاد الدولي للتنس يمنح بطولة الإمارات للشباب نجمة التميز

(MENAFN
- Al-Bayan)
منح الاتحاد الدولي للتنس بطولة الامارات الدولية للشباب J100، والتي نظمها اتحاد الامارات للتنس في يناير الماضي نجمة التميز الأولى واختارها ضمن قائمة البطولات المفضلة التي يشرف عليها سنويا.
ويشرف الاتحاد الدولي على 130 بطولة حول العالم بنفس التصنيف، أختار من بينهم 6 بطولات باعتبارها الأفضل وكانت بطولة الإمارات واحدة منهم، ومنحها جائزة (البطولات الافضل سنويا) وشهادة اعتراف دولية تثمينا للمردود الإداري والفني والتنظيمي للبطولة التي أقيمت في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي بمشاركة 128 لاعب ولاعبة.
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