تثمينا للمردود الإداري والفني والتنظيمي ..الاتحاد الدولي للتنس يمنح بطولة الإمارات للشباب نجمة التميز

منح الاتحاد الدولي للتنس بطولة الامارات الدولية للشباب J100، والتي نظمها اتحاد الامارات للتنس في يناير الماضي نجمة التميز الأولى واختارها ضمن قائمة البطولات المفضلة التي يشرف عليها سنويا.

ويشرف الاتحاد الدولي على 130 بطولة حول العالم بنفس التصنيف، أختار من بينهم 6 بطولات باعتبارها الأفضل وكانت بطولة الإمارات واحدة منهم، ومنحها جائزة (البطولات الافضل سنويا) وشهادة اعتراف دولية تثمينا للمردود الإداري والفني والتنظيمي للبطولة التي أقيمت في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي بمشاركة 128 لاعب ولاعبة.

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