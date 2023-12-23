تقرير: إسرائيل تعرض أسبوع هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين في غزة

عرضت إسرائيل هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من الرهائن المحتجزين في القطاع لدى حركة حماس، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأوضح المسؤولون أن المجموعة تضم النساء المتبقيات وكبار السن ورجالاً مصابين. ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي.

وكان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج قد قال في وقت سابق إن إسرائيل مستعدة لإبرام هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لضمان إفراج حماس عن المحتجزين.

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