امتياز للتطوير تسلم مشروع ويستوود من امتياز في الفرجان قبل موعده المحدد

أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري بفخر عن التسليم المبكر لمشروعها البوتيكي المرموق، "ويستوود من امتياز"، والذي يقع في منطقة الفرجان المزدهرة، في إنجاز يعكس التطور المذهل الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.



ومن خلال تحقيق وتيرة بناء غير مسبوقة، تتحدى شركة امتياز للتطوير العقاري معايير الصناعة عبر استكمال المشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل. ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي التزام المطور الثابت بالتميز.



وبهذه المناسبة، أعرب مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، عن سعادته قائلاً: "إن الانتهاء المبكر من مشروع "ويستوود من امتياز" هو شهادة على التزامنا تجاه عملائنا. نحن ندرك أهمية الوفاء بوعودنا بل وتجاوزها أيضاً وإنشاء منازل تفوق توقعات العملاء. ويجسد هذا الإنجاز تفاني فريق العمل لدينا وشغفه بتحقيق أعلى معايير التميز على مستوى القطاع".

ويقدم مشروع "ويستوود من امتياز" مجموعة رائعة من الاستوديوهات المفروشة بالكامل والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والتي تقع في مكان مناسب في مجتمع الفرجان النابض بالحياة.



تم تجهيز جميع الشقق بنظام المنزل الذكي الذي يتيح للمقيمين التحكم عن بعد في وصولهم والإضاءة المحيطة وتكييف الهواء وغيرها من الميزات.

إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على التطويرات عالية الجودة، يعد مشروع "ويستوود من امتياز" بمثابة تكريم لالتزام شركة امتياز للتطوير العقاري بتزويد السكان بخيارات رائعة بالقرب من مراكز التسوق وتوسيع البنية التحتية والمرافق الترفيهية.

ويتميز موقع ويستوود باتصاله بخط المترو مما يجعله واحدًا من أكثر المشاريع التطويرية ربحية في دبي.

وتحدث مسيح امتياز عن أهمية المشروع قائلاً: "تمتد رؤيتنا إلى ما هو أبعد من البناء؛ فهي تتمحور حول صياغة أنماط الحياة وضمان عوائد كبيرة على الاستثمارات العقارية. لا يلبي "ويستوود من امتياز" احتياجات المعيشة المعاصرة لسكانه فحسب، بل يقدم أيضًا استثمارًا استثنائيًا في مجتمع دبي المزدهر".

لقد ارتقت شركة امتياز للتطوير العقاري بالمعايير في مجال التطوير الاستباقي والتخطيط الدقيق والالتزام الثابت بضمان رضا العملاء.

ولا يؤدي هذا الإنجاز إلى إعادة ثقة المستثمرين في المطور فحسب، بل يضع أيضاً معياراً

جديراً

بالثناء على مستوى الصناعة. وتعمل شركة امتياز للتطوير العقاري على تطوير ثمانية مشاريع جديدة، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات وتفضيلات عملائها.

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