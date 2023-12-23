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أليسون ووكر أول امرأة تتولى الأمانة العامة للاتحاد الكندي لكرة القدم

12/23/2023 2:24:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين أليسون ووكر المسؤولة السابقة في اللجنة الأولمبية المحلية أمينة عامة له، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الاتحاد.

وأوضح الاتحاد، الذي دخل في نزاع مع منتخبي الرجال والسيدات، أنه نظر في أمر 200 مرشح على مدار عملية بحث دامت أربعة أشهر وأن ووكر ستتولى منصبها رسميا في 22 يناير كانون الثاني المقبل.
وقالت ووكر في بيان "أنا ملتزمة بتعزيز النمو في جميع جوانب اللعبة وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة للرياضيين للعب والمنافسة".

وأضافت "أتطلع للتعاون مع لاعبينا وفرقنا ومدربينا وشركائنا للبناء على الأسس الحالية للرياضة وإعلاء شأن الاتحاد الكندي لكرة القدم لمستويات لا سابق لها".

وكان جيسون ديفوس القائد السابق لمنتخب كندا للرجال يتولى المسؤولية بصورة مؤقتة منذ أبريل نيسان الماضي، بعد أسبوع من رحيل إيرل كوكرين عن المنصب.

وكان كوكرين أحدث مسؤول بارز يغادر الاتحاد الكندي في ظل نزاع طويل الأمد بين منتخبات الرجال والسيدات الوطنية.

وتنحى نيك بونتيس عن منصب رئيس الاتحاد الكندي في فبراير شباط وأقر بأن التغيير ضروري لحل الخلافات بين منتخبي الرجال والسيدات.

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