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تشارلي شين يتعرض لاعتداء نسائي في منزله بماليبو

12/23/2023 2:24:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرّض نجم مسلسل "تو أند إيه هاف مَن" الممثل الأمريكي تشارلي شين لاعتداء في منزله بماليبو من قِبل
امرأة أوقِفَت في وقت لاحق، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الجمعة.

وأفاد مكتب الشريف في بيان بأن شرطة مقاطعة لوس أنجليس هرعت إلى فيلا الممثل الفاخرة بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع "اعتداء واضطرابات".

وتبيّن أن الممثل هو الضحية بحسب البيان الذي أشار إلى "توقيف المشتبه فيها وتُدعى إليكترا شروك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب بإصابة بالغة"، وكذلك بتهمة "السطو".

وأوضح البيان أن المرأة هاجمت الممثل "عندما فتح الباب".

وأورد موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن إليكترا شروك (47 عاماً) جارة تشارلي شين. وأضاف أنها "مزقت قميص تشارلي وحاولت خنقه" وأن مسعفين عاينوه، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى.

وذكر الموقع أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.

وأصبح تشارلي شين واسمه الحقيقي كارلوس إستيفيز نجماً عالمياً بفضل أفلام مثل "بلاتون" و"وول ستريت" في ثمانينات القرن العشرين، وهو نجل الممثل مارتن شين وشقيق الممثل المسرحي إميليو إستيفيز.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت معظم الأعمال التي شارك فيها تلفزيونية، ومن أبرزها مسلسلات "سبين سيتي"
الذي نال عنه جائزة "غولدن غلوب" و"تو أند إيه هاف مَن" و"آنغر مانجمنت".

وأصبح شين الأعلى أجراً في العالم بين ممثلي الشاشة الصغيرة بين عامي 2010 و2011، وفقاً لمجلة "فوربس".

لكنّ النجم البالغ 58 عاماً الذي عُرف عنه في الماضي إدمانه الكحول والمخدرات، استُبعِد عام 2011 من "تو أند إيه هاف مَن" بسبب سلوكه المضطرب والعنيف.

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