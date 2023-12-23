كلوب يرفض الانشقاق عن دوري أبطال أوروبا ويسخر من فيفا وويفا

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي انه يؤيد بنسبة 100 في المئة قرار فريقه رفض فكرةالانغماس في مسابقة الدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سعيد لأن السلطات الكروية تعرضت لخضّة من محكمة العدل الأوروبية.

وانضم ليفربول إلى 11 نادياً، بينهم 6 من الدوري الانجليزي، لانشاء مسابقة جديدة تحمل اسم الدوري السوبر الاوروبي في عام 2021، إلاّ أنّ المشروع الجديد سرعان ما انهار قبل أن يبصر النور.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية الخميس قرارا أشار إلى أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال "موقعه المهيمن" من أجل أن يمنع اطلاق مشروع الدوري السوبر.

واستغلت الشركة المروجة للدوري السوبر الفوز الذي تحقق في أروقة محكمة العدل الأوروبية للاعلان عن خطط لإقامة مسابقة جديدة تضم 64 فريقاً للتنافس مع مسابقة دوري أبطال أوروبا أو استبدالها.

وسارع ليفربول، ثاني الدوري الانجليزي، للتأكيد في بيان أن مشاركته في الدوري السوبر "توقفت"، في حين أيّد كلوب الذي كان يتحدث قبل مواجهة الـ "ريدز" على أرضه أرسنال المتصدر السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة خطوة ناديه، قائلاً "أتفق بنسبة 100 في المئة مع هذا البيان".

وتابع "لكنني سعيد لأننا وصلنا أخيرا إلى حد ما من التفاهم حول أن فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والهيئات الأخرى لا يمكنها أن تفعل ما تريد".

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند السابق "في المستقبل، علينا أن نتحدث عن الكثير من الأشياء، وإذا امتثلنا فقط للقرارات التي يتخذونها، على غرار تنظيم المزيد من المسابقات وخوض المزيد من المباريات، من دون أن نتمكن من ابداء رأينا، فأفضل أن يتعرضوا لخضّة".

وكان ليفربول بطل أوروبا ست مرات أعلن في بيان ردا على ما صدر من محكمة العدل الأوروبية "حكم محكمة العدل الأوروبية لا يغيّر الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن الدوري السوبر الأوروبي المقترح. لقد اتخذنا قرار عدم المشاركة".

وتابع "سنواصل العمل مع الأندية الأخرى من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

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