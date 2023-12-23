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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مدينة ورزقان شمال غرب إيران

12/23/2023 2:24:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وأفاد تقرير لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، بأن الزلزال وقع فجر اليوم السبت وعلى عمق 9 كيلومترات.

وقال مرتضى مينوئي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية في مقابلة مع مراسل "إرنا": تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة.

واضاف مينوئي: بالنظر إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية الحضرية والريفية في مدينة ورزقان، فإن احتمال الخسائر المالية والبشرية منخفض.

ويبلغ تعداد سكان مدينة ورزقان 45 ألف نسمة .

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.

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