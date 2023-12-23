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مانشستر سيتي ينضم للقائمة .. تعرف على سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

12/23/2023 2:24:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية في كرة القدم بعد تتويج نادي مانشستر سيتي
بالبطولة
للمرة الاولى في تاريخه باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 4-0 في المباراة النهائية، الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية. :
2000: كورينثيانز (البرازيل) - فاسكو دا غاما (البرازيل) 0-0 ثم 4-3 بركلات الترجيح
2005: ساو باولو (البرازيل) - ليفربول (إنجلترا) 1-0
2006: إنترناسيونال (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) 1-0
2007: ميلان (إيطاليا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 4-2
2008: مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ليغا دي كيتو (الإكوادور) 1-0
2009: برشلونة (إسبانيا) - إستوديانتيس (الأرجنتين) 2-1 بعد التمديد
2010: إنتر (إيطاليا) - مازيمبي (جمهورية الكونغو الديموقراطية) 3-0
2011: برشلونة (إسبانيا) - سانتوس (البرازيل) 4-0
2012: كورينثيانز (البرازيل) - تشلسي (إنجلترا) 1-0
2013: بايرن ميونيخ (ألمانيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 2-0
2014: ريال مدريد (إسبانيا) - سان لورنسو (الأرجنتين) 2-0
2015: برشلونة (إسبانيا) - ريفر بلايت (الأرجنتين) 3-0
2016: ريال مدريد (إسبانيا) - كاشيما أنتلرز (اليابان) 4-2 بعد التمديد
2017: ريال مدريد (إسبانيا) - غريميو (البرازيل) 1-0
2018: ريال مدريد (إسبانيا) - العين (الإمارات) 4-1
2019: ليفربول (إنكلترا) - فلامنغو (البرازيل) 1-0 بعد التمديد
2020: بايرن ميونيخ (ألمانيا) - تيغريس (المكسيك) 1-0
2021: تشلسي (إنكلترا) - بالميراس (البرازيل) 2-1 بعد التمديد
2022: ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) 5-3
2023: مانشستر سيتي (إنجلترا) - فلوميننسي (البرازيل) 4-0

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