مانشستر سيتي ينضم للقائمة .. تعرف على سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية



في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية في كرة القدم بعد تتويج نادي مانشستر سيتي

بالبطولة

للمرة الاولى في تاريخه باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 4-0 في المباراة النهائية، الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية. :

2000: كورينثيانز (البرازيل) - فاسكو دا غاما (البرازيل) 0-0 ثم 4-3 بركلات الترجيح

2005: ساو باولو (البرازيل) - ليفربول (إنجلترا) 1-0

2006: إنترناسيونال (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) 1-0

2007: ميلان (إيطاليا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 4-2

2008: مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ليغا دي كيتو (الإكوادور) 1-0

2009: برشلونة (إسبانيا) - إستوديانتيس (الأرجنتين) 2-1 بعد التمديد

2010: إنتر (إيطاليا) - مازيمبي (جمهورية الكونغو الديموقراطية) 3-0

2011: برشلونة (إسبانيا) - سانتوس (البرازيل) 4-0

2012: كورينثيانز (البرازيل) - تشلسي (إنجلترا) 1-0

2013: بايرن ميونيخ (ألمانيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 2-0

2014: ريال مدريد (إسبانيا) - سان لورنسو (الأرجنتين) 2-0

2015: برشلونة (إسبانيا) - ريفر بلايت (الأرجنتين) 3-0

2016: ريال مدريد (إسبانيا) - كاشيما أنتلرز (اليابان) 4-2 بعد التمديد

2017: ريال مدريد (إسبانيا) - غريميو (البرازيل) 1-0

2018: ريال مدريد (إسبانيا) - العين (الإمارات) 4-1

2019: ليفربول (إنكلترا) - فلامنغو (البرازيل) 1-0 بعد التمديد

2020: بايرن ميونيخ (ألمانيا) - تيغريس (المكسيك) 1-0

2021: تشلسي (إنكلترا) - بالميراس (البرازيل) 2-1 بعد التمديد

2022: ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) 5-3

2023: مانشستر سيتي (إنجلترا) - فلوميننسي (البرازيل) 4-0

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