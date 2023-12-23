Saturday, 23 December 2023 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


78 يوما من الحرب على غزة: الاحتلال يستعد لتوسيع حربه في جنوب القطاع

12/23/2023 2:14:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ78، حيث خلّفت الحربُ كارثة إنسانية في القطاع وتم تسجيل نحو 20 ألف شهيدا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد تأجيل الجلسة مرارا وخضوع مشروع القرار لتعديلات أميركية.

تقارير عربية: الشهداء الـ18 في مخيم النصيرات اليوم هم عائلة كان أفرادها قد نزحوا أمس من مخيم البريج
مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي رفح بعدد من القذائف
جيش الاحتلال يواصل القصف المدفعي الكثيف على مخيم جباليا ومدينة غزة
ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17 خلال الليلة الماضية جراء قصف الاحتلال مدينة دير البلح ومخيم النصيرات


MENAFN23122023000205011050ID1107650714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث