78 يوما من الحرب على غزة: الاحتلال يستعد لتوسيع حربه في جنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ78، حيث خلّفت الحربُ كارثة إنسانية في القطاع وتم تسجيل نحو 20 ألف شهيدا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد تأجيل الجلسة مرارا وخضوع مشروع القرار لتعديلات أميركية.
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