78 يوما من الحرب على غزة: الاحتلال يستعد لتوسيع حربه في جنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ78، حيث خلّفت الحربُ كارثة إنسانية في القطاع وتم تسجيل نحو 20 ألف شهيدا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد تأجيل الجلسة مرارا وخضوع مشروع القرار لتعديلات أميركية.

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