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جريمة مروعة في لندن .. مقتل شابة وعائلتها على يد صديقها

12/23/2023 2:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في جريمة هزت منطقة بيرموندسي الواقعة جنوب لندن، أدين جوشوا جاك، البالغ من العمر 29 عامًا، بقتل صديقته سامانثا دروموندز، 27 عامًا، ووالدتها تانيشا أوفوري أكوفو، 45 عامًا، وغران دوليت هيل، 64 عامًا، وشريكها دينتون بيرك، 58 عامًا.
وحسبما أظهرت التحقيقات، فقد تم العثور على الجثث المقتولة في منزل بيرك، حيث كانوا قد تعرضوا لطعنات عديدة.
وتعرض جاك لـ 11 تهماً سابقة في 20 جريمة، من بينها تعاطي المخدرات والسرقة. ورغم اعترافه بالقتل غير العمد، إلا أنه نفى ارتكاب الجريمة بسبب اعتقاده بأنه كان يعاني من اضطراب نفسي.
وأكّد المدعي العام في لندن توم ليتل كيه سي، أنه ليس هناك شك في أن جاك قام بجريمة القتل عن قصد، وأنه كان قادرًا على تكوين حكم عقلاني في ذلك الوقت.

لبنان 24

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