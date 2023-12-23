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بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي بانفاق قدره 886 مليار دولار

12/23/2023 2:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع أمس الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.
وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي.


ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

البيان

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