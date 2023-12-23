بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي بانفاق قدره 886 مليار دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع أمس الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.
وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي.
ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
البيان
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