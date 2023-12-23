3980 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3980 طنا، منها 2579 طن خضار، و1074 طن فواكه، و 326 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و 45 قرشا، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 50 و 60 قرشا، والخيار بين 60 و 85 قرشا، والزهرة بين 15 و 25 قرشا، والليمون بين 35 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.

