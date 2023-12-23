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خلال مباراة كرة قدم... مشجّع يتعرّض للطعن أمام إبنتيه في البرتغال

12/23/2023 2:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض مشجع للطعن، أثناء حضوره مباراة للفريق في معقله ملعب "النور"، ضمن منافسات كأس الدوري البرتغالي.
ووقع الحادث أثناء مشادة بين اثنين من المشجعين، في استراحة ما بين الشوطين لمباراة بنفيكا وأفيس، التي انتهت بفوز الأول 4-1، وفقا لبيان أصدره النادي.

وأوضح البيان أنه تم نقل المشجع المصاب على الفور إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
وأبدى بنفيكا "أسفه العميق" لما حدث، مشيرا إلى أنه نقل إلى السلطات البرتغالية كل المعلومات اللازمة، وهي تبحث بدورها الآن عن المعتدي الذي لاذ بالفرار.
وبحسب صحيفة "A Bola" الرياضية، فإن المشجع تعرض للطعن في وجود ابنتيه، بعد مناقشة بشأن المقاعد في مدرجات الملعب.

روسيا اليوم

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