خلال مباراة كرة قدم... مشجّع يتعرّض للطعن أمام إبنتيه في البرتغال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض مشجع للطعن، أثناء حضوره مباراة للفريق في معقله ملعب "النور"، ضمن منافسات كأس الدوري البرتغالي.
ووقع الحادث أثناء مشادة بين اثنين من المشجعين، في استراحة ما بين الشوطين لمباراة بنفيكا وأفيس، التي انتهت بفوز الأول 4-1، وفقا لبيان أصدره النادي.
وأوضح البيان أنه تم نقل المشجع المصاب على الفور إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
وأبدى بنفيكا "أسفه العميق" لما حدث، مشيرا إلى أنه نقل إلى السلطات البرتغالية كل المعلومات اللازمة، وهي تبحث بدورها الآن عن المعتدي الذي لاذ بالفرار.
وبحسب صحيفة "A Bola" الرياضية، فإن المشجع تعرض للطعن في وجود ابنتيه، بعد مناقشة بشأن المقاعد في مدرجات الملعب.
روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23122023000208011052ID1107650708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.