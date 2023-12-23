Saturday, 23 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة شرق الجزائر

12/23/2023 2:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء، أمس الجمعة ، هزة أرضية بولاية المسيلة شرق الجزائر ، بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريختر.


وحسب بيان المركز، تم تسجيل الهزة، في الساعة السابعة مساء، وحدد مركزها بـ5 كم شمال غرب المسيلة.

روسيا اليوم


MENAFN23122023000208011052ID1107650707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث