هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة شرق الجزائر

هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة شرق الجزائر
التاريخ
12/23/2023 2:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء، أمس الجمعة ، هزة أرضية بولاية المسيلة شرق الجزائر ، بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريختر.
وحسب بيان المركز، تم تسجيل الهزة، في الساعة السابعة مساء، وحدد مركزها بـ5 كم شمال غرب المسيلة.
روسيا اليوم
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