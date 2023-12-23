Saturday, 23 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

12/23/2023 2:14:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك استقر سعر النفط الخام الأميركي (غرب تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي أمس الجمعة عند 37385 بانخفاض 19 نقطة فقط، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 29 نقطة ليصل إلى 14992 نقطة.


وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4754 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 2033 نقطةـ
ولتحليل الأداء الاسبوعي للمؤشرات، ارتفع مؤشر (رسل 2000) نحو 2.5 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز أقل من 1 بالمئة، لكنه ارتفع خلال الشهر الجاري حوالي 5 بالمئة.


أما مؤشر (نازداك) فارتفع خلال الأسبوع الماضي 1.2 بالمئة بينما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 1 بالمئة مسجلا ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنحو 4 بالمئة.


بترا

MENAFN23122023000208011052ID1107650705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث